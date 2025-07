Programa “Estacionamento Criativo” é criado para geração de renda durante eventos em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lançou o programa Estacionamento Criativo, uma iniciativa voltada para os moradores do entorno do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho. O objetivo é gerar oportunidades de renda extra durante a realização de grandes eventos no local, ao mesmo tempo em que se organiza o fluxo de veículos na região.

Segundo a secretária Janaína Terças, o projeto permite que moradores abram suas garagens, varandas ou espaços livres para o estacionamento de veículos, cobrando pelo serviço durante os eventos. As residências participantes receberão placas de identificação confeccionadas pela prefeitura, facilitando a sinalização e organização da área.

“O Estacionamento Criativo vem para orientar a população que mora no entorno do complexo esportivo para que possa apoiar os eventos e, ao mesmo tempo, ter uma oportunidade de renda extra,” destacou a secretária.

A primeira etapa do programa começou nesta segunda-feira, 14 de julho, com o mapeamento das residências interessadas em participar. A estreia da iniciativa será durante o Arraial Cultural, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de julho. Em seguida, o programa será reforçado durante o Festival da Farinha, que este ano terá quatro dias de festa.

Para garantir segurança e eficiência, a gestão municipal mobilizou diferentes secretarias. A Secretaria de Trânsito atuará na organização do tráfego e no suporte aos moradores e visitantes, enquanto outras equipes da prefeitura farão a fiscalização e monitoramento da operação.

Com o Estacionamento Criativo, a prefeitura aposta em uma solução prática e colaborativa que alia organização urbana e incentivo à economia local, reforçando o papel da comunidade como parceira na realização dos principais eventos culturais da cidade.