Programa ‘Pândega do Neto’ estreou neste sábado com muita música e convidados especiais

Foi ao ar neste sábado (5), às 10h, a estreia do programa Pândega do Neto, transmitido pela TV Rio Branco e também no canal do ContilNet no YouTube. Com apresentação do cantor, jornalista Osmir Neto, a atração mistura elementos de programa de auditório com o estilo descontraído dos podcasts, em uma proposta inovadora que abre espaço para os artistas acreanos mostrarem seus talentos ao grande público.

Na edição de estreia, Osmir recebeu como convidados o cantor Rogério Roque, o jornalista e apresentador Antônio Muniz e a carismática cigana Paula. O episódio trouxe entrevistas leves, conversas descontraídas e performances musicais. O próprio apresentador também soltou a voz interpretando clássicos como Sailing e I Don’t Wanna Talk About It, de Rod Stewart, além de Have You Ever Seen the Rain, da banda Creedence Clearwater Revival.

A proposta do programa, segundo Osmir, é valorizar os talentos locais: “A ideia é abrir espaço para artistas genuínos mostrarem seu trabalho. Teremos cantores, pintores, desenhistas, escritores, dançarinos e até duelos de rap”, explicou.

A atração será exibida semanalmente, sempre aos sábados, às 10h. Para o próximo episódio, já estão confirmadas as participações de Mara França, Soraia Ramalho e Bob Ney este último conhecido por seu repertório variado, que vai da música sertaneja à MPB. Osmir adiantou que Bob e Soraia devem apresentar uma versão especial de Imagine, de John Lennon.

Quem é Osmir Neto?

Natural de Cruzeiro do Sul (AC), Osmir Neto é cantor, compositor, produtor cultural e jornalista. Iniciou sua carreira nos anos 1980, no Rio de Janeiro, onde gravou músicas que chegaram às rádios do Acre e participou de programas de TV. Em 1987, liderou o projeto musical Viver Outra Vez, contra a AIDS, que teve destaque no Fantástico.

Além da música, atuou como fotógrafo da revista Playboy por cinco anos, fez campanhas de moda e foi colunista social de jornais como O Globo, O Dia e O Rio Branco. Em 2025, além de lançar o EP Deleites, Osmir reafirma seu compromisso com a cultura acreana ao lançar seu próprio programa de TV.