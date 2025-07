Progressistas sela apoio a Mailza e fortalece projeto de continuidade no governo do Acre em 2026

A executiva estadual do Progressistas declarou apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis (PP), ao governo do Acre em 2026, durante encontro realizado nesta terça-feira, 22, na sede do partido, em Rio Branco.

Com respaldo da base, da militância e de lideranças históricas, Mailza se consolida como o nome da sigla e fortalece o projeto da base do governador Gladson Camelí, que tem garantido apoio público à Mailza como o único nome de continuidade ao governo.

Líderes partidários da executiva estadual manifestaram apoio a pré-candidatura durante reunião na sede do partido, em Rio Branco. Mailza carrega histórico de unidade, fortalecimento e lealdade à sigla desde que foi presidente do PP, quando exercia o mandato de senadora da República.

Durante o encontro, presidentes dos Movimentos Mulher, Juventude e Afro do Progressistas reforçaram a união em torno da vice-governadora, que tem histórico de lealdade e fortalecimento da sigla desde que assumiu a presidência estadual do partido quando era senadora. O grupo rejeitou qualquer composição que não tenha Mailza como candidata ao Governo.

José Bestene resumiu o clima do encontro: “A Mailza é um nome forte, firme ao mesmo tempo, tem se destacado liderando as mulheres e o grupo partidário. É um nome que nós estamos aqui hoje para sacramentar e dizer que tem nosso apoio e de todo o grupo em todo o estado.”

Lívio Veras, vice-presidente estadual da legenda, destacou a trajetória de Mailza. “Essa casa partidária é sua. Esteve com a gente enquanto senadora. Aqui tem um time que, onde andamos, falamos da sua candidatura e apoio à futura empreitada que vamos enfrentar no Acre, que é sua reeleição.”

O presidente do PP Afro, Éden Araújo, foi direto: “Onde eu entrar, vou levar o nome Mailza para 2026. O projeto é Gladson e Mailza”, garantiu.

O vereador Samir Bestene e a presidente do PP Mulher, Nazaré Araújo, também reforçaram o apoio. “Hoje, nosso partido não é qualquer um. Nossa candidata é a Mailza”, disse Nazaré, condenando “misoginia, falta de lealdade e violência política e de gênero” contra mulheres na política.

Mailza reafirmou seu compromisso com a unidade e disse que deseja o MDB como aliado na chapa majoritária. “Não nos negaremos a conversar com nenhum partido político. Estamos para agregar. Me encontrei com muita gente que era da oposição. E vamos continuar conversando”, afirmou.

O Progressistas integra uma federação com o União Brasil e segue diretriz nacional que garante à legenda a cabeça de chapa onde houver candidatura majoritária.