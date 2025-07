Projeto “Acreanos Inesquecíveis” fecha turnê no Acre com evento gratuito em Rio Branco

O espetáculo “Acreanos Inesquecíveis”, que homenageia grandes artistas da música acreana do passado, será apresentado em Rio Branco nesta quinta-feira (1), no campus Xavier Maia do Instituto Federal do Acre (IFAC), a partir das 18h. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos e faixas etárias. O evento contará com intérprete de Libras e espaço com acessibilidade para pessoas com deficiência.

A apresentação marca o encerramento do circuito do show no Acre, que já passou por Xapuri, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Tarauacá, Feijó, Bujari e Sena Madureira. A partir de agora, o projeto segue para fora do estado, com edições previstas nos municípios de Boca do Acre (AM) e Nova Mamoré (RO). Todas as interpretações são realizadas pela banda Quatro Estações.

O projeto foi aprovado por meio do Edital Rouanet Norte, com o número Pronac 243463, e conta com patrocínio do Banco da Amazônia (BASA), por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, com o objetivo de resgatar e valorizar a memória da música regional por meio de apresentações acessíveis e itinerantes.