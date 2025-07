Projeto “Igreja na Rua” transforma pracinha de Cruzeiro do Sul em ponto de fé e esperança

Todos os sábados, a Pracinha do Cais, no centro de Cruzeiro do Sul, se transforma em um verdadeiro ponto de luz e acolhimento espiritual. O cenário urbano, geralmente movimentado e marcado pela rotina agitada, ganha um novo significado com a presença do projeto “Igreja na Rua”, promovido por membros da Igreja Assembleia de Deus.

A iniciativa reúne evangelistas, adolescentes, jovens e adultos em um esforço voluntário para levar mensagens de paz, fé e salvação a quem mais precisa: moradores de rua, trabalhadores, famílias e até turistas que passam pelo local. Com louvores ao vivo, orações e palavras de esperança, o grupo se dedica a oferecer mais do que pregação – eles oferecem escuta, consolo e solidariedade.

“Estamos aqui não apenas para pregar, mas para abraçar, ouvir, consolar e estender a mão a quem precisa”, afirma o evangelista Júnior Freitas, que lidera a ação junto a outros irmãos da fé.

A proposta é simples, mas impactante. Em um espaço público, fora dos limites físicos do templo, os participantes buscam atingir corações feridos, reacender a fé e restaurar a esperança de quem enfrenta dificuldades. “O objetivo é sair das quatro paredes e levar o amor de Deus para onde as pessoas estão. Muita gente que está na rua perdeu a fé, perdeu o rumo. E aqui a gente chega com uma palavra que pode reacender a esperança”, compartilhou um dos integrantes do projeto.

A cada edição, o “Igreja na Rua” ganha mais adesões e consolida sua presença como uma expressão concreta do amor ao próximo. Mais do que um encontro religioso, a ação se tornou um verdadeiro gesto de cuidado humano e espiritual, tocando vidas e espalhando luz no coração da cidade.