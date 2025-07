Projeto “Norteando Sons” valoriza talentos musicais do Acre e fortalece a identidade sonora do Norte

A força criativa do Norte ganha novos caminhos com o projeto “Norteando Sons”, uma iniciativa que reúne artistas acreanos em um movimento coletivo de valorização da música autoral, da diversidade cultural e das sonoridades que nascem no Acre.



A realização nasceu com o propósito de dar visibilidade a novos talentos do estado, fortalecendo suas trajetórias artísticas e incentivando a produção musical independente, periférica e identitária. Reunindo seis artistas locais, entre músicos, cantores, compositores e um produtor musical, o projeto tem como resultado a produção de um álbum inédito com composições autorais que expressam diferentes vivências.

De acordo com os artistas , a proposta é criar um espaço de criação livre, onde eles possam explorar suas influências e referências sem amarras de estilo. “Além da produção do álbum, o Norteando Sons também é um instrumento de transformação social e afirmação cultural”, afirmam.

Ainda segundo o grupo, em um cenário onde a produção artística do Norte ainda enfrenta invisibilidades e desigualdades estruturais, a iniciativa atua como uma plataforma de fortalecimento para que eles sejam ouvidos, desejando serem reconhecidos e valorizados.

Para Cíntia Lazúli, o Norteando Sons é mais que um projeto musical, é um convite para escutar o Norte com atenção, abrir caminhos para novos imaginários e reconhecer a riqueza das vozes que ecoam do Acre.

“A importância do projeto se dá pelo fato de estarmos preenchendo uma lacuna muito grande que existe em relação a valorização dos artistas do norte, principalmente artistas locais independentes, a gente recebeu apoio e financiamento através da Fundação de Cultura Elias Mansour. Eu me sinto muito feliz em fazer parte, pois muito tempo esse projeto esteve apenas no papel e poder realizá-lo hoje é um sonho coletivo de todos os integrantes”, comenta.

As faixas foram disponibilizadas no YouTube na última segunda-feira (30), no canal do grupo. “Gostaríamos de estender o convite a população para que conheçam o projeto e ouçam as músicas que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube “Norteando Sons”, finaliza Cíntia.