“Respira Acre” é destaque em debate no Sebrae com foco em sustentabilidade e mercado da moda nacional

Durante encontro realizado nesta semana no Sebrae, o gestor de projetos Aldemar Maciel, de 53 anos, apresentou os resultados do Respira Acre, uma iniciativa patrocinada pela Apex Brasil, com apoio do Sebrae e participação ativa de parceiros como o ex-governador Jorge Viana e o vereador André Kamai. O projeto tem como foco principal a valorização do artesanato acreano e a inserção dos biomateriais regionais no mercado da moda e calçados.

De acordo com Aldemar, o Respira Acre percorreu diversas regiões do estado, incluindo aldeias indígenas, reservas extrativistas e áreas rurais, realizando uma verdadeira caravana de apoio técnico e criativo. “A gente rodou o Acre todo atendendo os artesãos. Isso tudo gerou uma coleção de produtos, um livro muito bonito e também um vídeo institucional”, destacou.

A iniciativa busca aproximar o pequeno produtor dos grandes compradores, criando pontes comerciais sustentáveis entre os artesãos e o mercado da moda. A Sintecal, associação nacional de componentes para couro, calçados e artefatos, também foi parceira fundamental no projeto, disponibilizando uma equipe de designers e especialistas em imagem e comunicação.

A coleção criada pelos artesãos acreanos foi apresentada no evento Inspira Mais, vitrine nacional voltada exclusivamente para a moda e calçados. “O objetivo é possibilitar que o artesão tenha contato direto com compradores, sem intermediários, ganhando autonomia comercial e ampliando seus horizontes de negócio”, explicou Aldemar.

O projeto foi idealizado para gerar confiança no produtor local, que muitas vezes não se vê inserido em um ambiente de negócios competitivo. “O nosso artesão, que vive na zona rural ou numa aldeia indígena, muitas vezes nunca imaginou que poderia oferecer seus produtos a grandes marcas. E hoje ele sabe que é possível”, afirmou o gestor.

Segundo Aldemar, o balanço é extremamente positivo: houve crescimento na autoestima dos artesãos, ampliação do mercado e, sobretudo, a demonstração de que é viável modernizar a economia do Acre utilizando seus próprios ativos — como a floresta, os saberes tradicionais e a sustentabilidade.

“Quando você tem instituições comprometidas em atender os pequenos negócios com grande potencial, consegue transformar a realidade. O Acre pode — e deve — modernizar sua economia com base na floresta em pé e no que temos de mais valioso: nossa cultura e nossa biodiversidade”, finalizou Aldemar.