Projeto sobre mudanças climáticas no Acre vence edital nacional de jornalismo da Globo

Um projeto focado nos impactos das mudanças climáticas no Acre foi um dos sete selecionados no edital Academia LED – Jornalismo Globo na Universidade. A iniciativa é da estudante Lara Cáfaro, do interior de São Paulo, que agora contará com apoio financeiro e mentoria da Globo para transformar sua proposta em um podcast informativo voltado para comunidades da floresta.

A proposta nasceu da experiência direta de Lara no estado, quando passou um mês na reserva extrativista Cazumbá-Iracema, conhecendo a realidade de famílias que vivem em áreas remotas e são diretamente afetadas pelas alterações no clima.

“Eles me contaram que o rio enche demais ou seca completamente, dificultando a mobilidade, o artesanato, o manejo do açaí. Tudo muda. E, além disso, dizem que se sentem esquecidos, não ouvidos”, relata Lara em entrevista ao G1.

Com o podcast, a jovem pretende dar visibilidade a essas histórias e reforçar a urgência do debate ambiental no Norte do país. Para garantir a precisão das informações, ela contou com o apoio de professores da Universidade Federal do Acre (Ufac), que auxiliaram na estruturação do projeto.

“Quero que o conteúdo reflita a realidade de quem vive isso todos os dias. Não estou lá o tempo todo, então é fundamental ouvir quem está”, explica.

Além do aporte de R$ 10 mil, a estudante terá acesso a mentorias com jornalistas da Globo. O conteúdo final será publicado nas plataformas do grupo de comunicação e poderá ser distribuído também em rádios comunitárias, garantindo o alcance às populações mais isoladas.

A escolha do formato em áudio foi estratégica. “Pensei em vídeo, mas muitas dessas pessoas não têm acesso à TV. Já o rádio e o podcast alcançam até quem está no meio da floresta”, conclui.