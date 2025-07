Promoção de Férias do Steam tem 50 jogos por menos de R$ 15d

A Promoção de Férias do Steam já está a todo vapor, oferecendo milhares de jogos de PC com preços reduzidos até o dia 10 de julho. Além de grandes lançamentos com descontos significativos, é possível encontrar títulos por menos de R$ 50. Para quem busca economizar de verdade, a plataforma disponibiliza uma vasta seleção de jogos por até R$ 15.

Nomes de peso como Control Ultimate Edition, o popular simulador de fazenda Stardew Valley e a aventura de plataforma Celeste estão com preços bem acessíveis. O TechTudo preparou uma lista com 50 dos melhores jogos por menos de R$ 15 para comprar agora no Steam.

Entenda a Promoção de Férias do Steam

A Promoção de Férias do Steam ocorre anualmente em junho, coincidindo com o verão nos Estados Unidos e o inverno no Brasil. É uma das principais liquidações sazonais da loja virtual, reunindo ofertas em jogos AAA e títulos independentes, atendendo aos mais diversos gostos de jogadores. Até a segunda semana de julho, a edição deste ano conta com descontos em jogos bastante populares, como Cyberpunk 2077 por R$ 69,96 e The Witcher 3: Wild Hunt por R$ 25,99, além de Red Dead Redemption 2, com expressivos 75% de desconto, por R$ 74,97.

50 jogos de PC por até R$ 15 no Steam

Além dos títulos já mencionados, a Promoção de Férias do Steam está repleta de ofertas incríveis e “baratinhas”. Você pode encontrar jogos como Black Mesa, a versão reimaginada de Half-Life, e Disco Elysium – The Final Cut, junto com Frostpunk e Little Nightmares 2, todos custando menos de R$ 50.

Para os fãs de games multiplayer, há também opções como Battlefield 2042, Liar’s Bar, Buckshot Roulette e The Forest para aproveitar com os amigos.

Confira a lista abaixo e aproveite antes que acabe:

Battlefield 2042 – R$ 12,45 (-95%)

– (-95%) Besiege – R$ 3,79 (-90%)

– (-90%) Beyond: Two Souls – R$ 5,99 (-90%)

– (-90%) Black Mesa – R$ 5,99 (-90%)

– (-90%) Blasphemous – R$ 13,39 (-90%)

– (-90%) Borderlands 3 – R$ 5,99 (-95%)

– (-95%) Broforce – R$ 9,39 (-80%)

– (-80%) Buckshot Roulette – R$ 5,99 (-40%)

– (-40%) CARRION – R$ 14,99 (-75%)

– (-75%) Celeste – R$ 14,99 (-75%)

– (-75%) Children of Morta – R$ 7,12 (-85%)

– (-85%) Control Ultimate Edition – R$ 14,99 (-85%)

– (-85%) Death’s Door – R$ 14,99 (-75%)

– (-75%) Disco Elysium – The Final Cut – R$ 7,54 (-90%)

– (-90%) Divinity: Original Sin – Enhanced Edition – R$ 14,59 (-80%)

– (-80%) DOOM – R$ 12,30 (-80%)

– (-80%) Dragon’s Dogma: Dark Arisen – R$ 11,99 (-84%)

– (-84%) Enter the Gungeon – R$ 14,09 (-70%)

– (-70%) Far Cry 3 – R$ 14,99 (-75%)

– (-75%) Fear & Hunger – R$ 11,61 (-30%)

– (-30%) FINAL FANTASY IX – R$ 11,84 (-70%)

– (-70%) Frostpunk – R$ 13,34 (-85%)

– (-85%) Graveyard Keeper – R$ 11,99 (-80%)

– (-80%) Green Hell – R$ 11,87 (-75%)

– (-75%) GRIS – R$ 4,69 (-90%)

– (-90%) Heavy Rain – R$ 11,99 (-80%)

– (-80%) House Flipper – R$ 7,39 (-90%)

– (-90%) Inside – R$ 7,40 (-90%)

– (-90%) Into the Breach – R$ 10,14 (-65%)

– (-65%) Journey – R$ 14,51 (-67%)

– (-67%) Kerbal Space Program – R$ 7,29 (-90%)

– (-90%) Liar’s Bar – R$ 11,75 (-50%)

– (-50%) Little Nightmares 2 – R$ 12,74 (-90%)

– (-90%) Oxygen Not Included – R$ 13,79 (-70%)

– (-70%) Potion Craft: Alchemist Simulator – R$ 14,99 (-75%)

– (-75%) Quantum Break – R$ 14,59 (-80%)

– (-80%) Salt and Sanctuary – R$ 8,49 (-75%)

– (-75%) Sleeping Dogs: Definitive Edition – R$ 8,39 (-85%)

– (-85%) Sniper Elite 4 – R$ 10,59 (-90%)

– (-90%) Spiritfarer: Farewell Edition – R$ 8,89 (-90%)

– (-90%) Stardew Valley – R$ 12,49 (-50%)

– (-50%) STEINS;GATE – R$ 5,79 (-90%)

– (-90%) Sunset Overdrive – R$ 7,79 (-80%)

– (-80%) The Forest – R$ 7,59 (-80%)

– (-80%) The Long Drive – R$ 12,49 (-75%)

– (-75%) Thronebreaker: The Witcher Tales – R$ 11,19 (-80%)

– (-80%) Undertale – R$ 4,99 (-75%)

– (-75%) Vampire Survivors – R$ 9,74 (-25%)

– (-25%) Weird West: Definitive Edition – R$ 14,99 (-85%)

– (-85%) What Remains of Edith Finch – R$ 13,99 (-75%)

Fonte: TechTudo, Steam e GG.deals

Redigido por ContilNet.