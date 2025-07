Pronunciamento de CEO flagrado com amante em show de Coldplay é falso

O escândalo sobre uma suposta traição no show do Coldplay ganhou um novo capítulo. Uma nota supostamente escrita por Andy Byron viralizou nas redes sociais. No entanto, a empresa da qual ele é CEO afirmou que o pronunciamento é falso.

A empresa de Andy Byron, a Astronomer, disse ao TMZ que o pronunciamento que circula nas redes sociais “não é real”. A declaração foi publicada na noite dessa quinta-feira (17/7), depois do vídeo se tornar viral.

Na mensagem falsa, Andy pedia desculpas à esposa: “O que deveria ser uma noite de alegria acabou se tornando um erro profundamente pessoal, exposto em um palco público. Vocês merecem mais de mim como parceiro, como pai e como líder”.

O texto também pedia privacidade e contava com um desabafo. “Essa não é a pessoa que quero ser, nem a forma como desejo representar a empresa que ajudei a construir.”

Entenda o caso

Uma cena capturada durante o show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, virou assunto nas redes sociais. O registro aconteceu durante a tradicional kiss cam, momento em que o telão destaca casais na plateia.

No vídeo, Andy Byron, CEO da empresa bilionária Astronomer, aparece abraçado com Kristin Cabot, diretora de RH da companhia. Quando se veem na tela gigante do estádio, os dois entram em pânico: ele se abaixa rapidamente para tentar sair de cena, enquanto ela esconde o rosto com as mãos, visivelmente desconfortável.

Chris Martin, vocalista da banda, sem entender o motivo da reação, soltou uma piada no microfone: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, arrancando risos da plateia.

O vídeo foi compartilhado por diversos perfis no TikTok e no X. Internautas especulam que o momento revela uma possível infidelidade por parte de Byron, que é casado e tem dois filhos.

Dados do LinkedIn mostram que Andy Byron está à frente da Astronomer desde julho de 2023. Kristin, por sua vez, atua como chefe de RH na mesma empresa há nove meses.