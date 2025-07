Prouni divulga lista de selecionados para 2º semestre de 2025; confira

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (7/7) a lista de candidatos selecionados na primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2025, para o segundo semestre deste ano.

De acordo com o ministério, serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais. As bolsas são para cerca de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

O candidato selecionado deve ir à instituição para a qual foi pré-selecionado na data indicada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, levando os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição para efetivar a matrícula.

O Prouni

O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.

