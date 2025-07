Prouni oferece quase mil bolsas de estudo no Acre para o segundo semestre de 2025; CONFIRA

O Ministério da Educação (MEC) está ofertando 984 bolsas de estudo para o estado do Acre na edição do segundo semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni). As vagas são destinadas a cursos de graduação em instituições privadas e estão distribuídas entre 615 bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e 369 bolsas parciais, com desconto de 50%.

Entre os cursos com maior número de oportunidades, o destaque vai para o curso de Direito, que lidera a lista com 99 bolsas oferecidas no estado, sendo 22 integrais e 77 parciais. Em seguida aparecem os cursos de Pedagogia, com 70 bolsas (64 integrais e 6 parciais), e Educação Física, com 65 oportunidades (57 integrais e 8 parciais). Também há ofertas significativas nos cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos, Enfermagem, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Financeira e Farmácia.

As inscrições para o Prouni são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 4 de julho, exclusivamente por meio do Portal Acesso Único ao Ensino Superior. O resultado será divulgado em duas chamadas: a primeira no dia 7 de julho e a segunda no dia 28 do mesmo mês.

O Prouni é voltado a estudantes de baixa renda que tenham participado do Enem e que atendam aos critérios socioeconômicos do programa. A iniciativa segue sendo uma das principais formas de acesso ao ensino superior privado no Brasil.