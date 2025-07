Provas da primeira noite do rodeio na Expoacre são remarcadas para esta terça-feira; Entenda

Em razão das intensas chuvas que atingiram Rio Branco na noite da última segunda-feira (28), a organização da Expoacre 2025 decidiu adiar as provas de abertura do rodeio. Segundo o governo do Estado, a programação foi remarcada para esta terça-feira (29), a partir das 18h.

Com a mudança, as disputas previstas para a noite anterior serão realizadas junto com as provas originalmente programadas para hoje, garantindo que os competidores não sejam prejudicados. A decisão teve como prioridade a segurança dos peões, das equipes técnicas e do público que acompanha o evento.

As autoridades estaduais destacaram que a medida visa preservar a integridade física dos envolvidos e reafirmaram o compromisso com uma programação segura e organizada ao longo da feira.

“Contando com a compreensão de todos, o governo reforça o compromisso com a segurança dos competidores, equipes de apoio e do público presente”, destaca a nota.