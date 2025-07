‘Próximos 7 dias serão delicados’, diz equipe de Edu Guedes após cirurgia

A equipe de Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para retirada de nódulos após ser diagnosticado com câncer no pâncreas, informou que os próximos sete dias serão “bastante delicados” para o apresentador.

Afirmação foi feita em nota oficial divulgada pela RedeTV!, emissora em que Edu trabalha atualmente. “A assessoria de imprensa do apresentador compartilhou uma mensagem de Edu, que carinhosamente enfatizou: ‘Esse não é o fim, mas sim um recomeço’. A assessoria também informou que os próximos sete dias serão bastante delicados”, diz o comunicado.

CONFIRA NOTA OFICIAL DA REDETV! NA ÍNTEGRA

Apresentador e chef do matinal “Fica Com a Gente” da RedeTV! segue em recuperação em hospital na capital paulista

Após ser diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal, o chef e apresentador Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

No último sábado (5), Edu foi submetido pelo Dr. Marcelo Bruno, cirurgião oncológico e de transplante, a uma pancreatectomia robótica no Einstein Hospital Israelita em São Paulo. A cirurgia teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”. O chef e apresentador segue em recuperação.

A emissora trará mais informações na manhã desta segunda-feira (7) durante o programa “Fica Com a Gente”, que será exibido ao vivo, às 10h, na RedeTV!.

Maiores do que o medo são a fé e a certeza na cura, diz Ana Hickmann sobre Edu Guedes

Prestes a se casar com o chef Edu Guedes, 51, a apresentadora Ana Hickmann, 44, usou as redes sociais para agradecer pelo carinho dos fãs e também para falar sobre o estado de saúde dele. Edu Guedes tem câncer de pâncreas e passou por uma cirurgia.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maiores do que o medo são a fé e a certeza na cura”, diz ela em trecho da mensagem.

“O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando”, emenda.

Edu está com câncer no pâncreas e passou por uma cirurgia no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi realizado para retirada de nódulos identificados durante uma investigação médica mais aprofundada.

A descoberta aconteceu após o chef e apresentador apresentar complicações causadas por uma infecção renal. Edu começou a se sentir mal recentemente e precisou ser internado às pressas para tratar a infecção. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, disse ele.

O cânce de pâncreas

O pâncreas faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema endócrino. No primeiro, a função do órgão é produzir enzimas que são liberadas no intestino delgado para auxiliar na digestão dos alimentos. Já no segundo, auxilia produzindo hormônios que são liberados na corrente sanguínea para regular o metabolismo do corpo.

As ocorrências da doença são, em sua maioria, do tipo mais agressivo, o adenocarcinoma, que tem 90% dos diagnósticos. Os 10% restantes são do neuroendócrino, curável e com sobrevida longa dos pacientes.