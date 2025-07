PSDB e Podemos retomam articulações e discutem formação de federação

O cenário político no Acre pode ganhar novos contornos com a retomada do diálogo entre PSDB e Podemos. Após a frustrada tentativa de fusão entre as duas legendas, os partidos agora discutem a criação de uma Federação, com o objetivo de unir forças para as eleições de 2026.

Para tratar do assunto, o presidente nacional do PSDB, o governador Marconi Perillo, desembarca em Rio Branco no próximo dia 8 de agosto. A visita tem como meta fortalecer a estrutura tucana no estado e avançar nas negociações da federação com os líderes locais.

O principal ponto de impasse nas conversas gira em torno da preservação da sigla “PSDB”, considerada histórica por parte dos filiados. Ainda assim, a direção estadual do partido acredita que esse obstáculo é contornável e não deve comprometer a possível união.

Caso a federação se concretize, PSDB e Podemos devem lançar chapas conjuntas competitivas tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara dos Deputados. Entre os nomes cotados estão Vanda Milani, Pedro Longo, Minoru Kimpara, Ney Amorim, Mazinho Serafim, Márcia Bittar e Jesus Sérgio. O presidente regional do Podemos, Ney Amorim, inclusive, já confirmou sua pré-candidatura à Câmara Federal.

