PSG atropela Real Madrid por 4 x 0 e garante vaga na final do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou o time espanhol por 4 x 0, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O confronto foi realizado nesta quarta-feira (9 de julho) no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Os gols da partida foram marcados por Fabián Ruiz, duas vezes, Dembélé e Gonçalo Ramos. Agora, o PSG encara o Chelsea na grande decisão do Mundial, que está marcada para domingo (13 de julho), às 16h, também no MetLife Stadium.

A partida também marcou o primeiro encontro de Kylian Mbappé contra o PSG, clube que o atacante francês deixou na última temporada após polêmicas para assinar com o Real Madrid.

O domínio do PSG

Primeiro tempo

Aos 3 minutos do primeiro tempo, Courtois fez uma grande defesa para o Real Madrid em finalização de Fabián Ruiz. No minuto seguinte, Dembélé obrigou o goleiro belga a fazer um milagre na pequena área.

Entretanto, a pressão do PSG deu resultado. Aos 6 minutos, Asencio dominou errado na área, Dembélé roubou a bola, dividiu com Courtois, e a sobra ficou para Fabián Ruiz, livre, abrir o placar.

Aos 9, outra falha bizarra da defesa do Real. Rüdiger furou em uma tentativa de passe, Dembélé aproveitou, saiu cara a cara com Courtois e deslocou o goleiro para fazer 2 x 0.

Ainda no primeiro tempo, a vitória virou goleada. O PSG aproveitou a subida desorganizada do Real Madrid e, no contra-ataque, Dembélé fez um ótimo lançamento para Hakimi. O lateral-direito cruzou para Fabián, que limpou Valverde antes de aumentar o placar para 3 x 0. Nos acréscimos, Dembélé tentou surpreender Courtois com uma finalização inesperada, mas o goleiro belga acompanhou a bola sair por cima do gol.

Segundo tempo

O PSG voltou em ritmo frenético e aproveitou os espaços deixados pelo Real Madrid. Dembélé deu um ótimo lançamento para Desiré Doué, que saiu cara a cara e fez o que seria o 4 x 0. Contudo, o gol não foi validado por impedimento do camisa 10.

Em desvantagem, o Real Madrid adiantou o time e deixou espaços na defesa. Aos 26 minutos, Gonçalo Ramos recebeu pela direita, já dentro da área, mas finalizou para fora. A melhor chance do Real Madrid surgiu aos 39 minutos, com Militão cabeceando para fora após um escanteio.

Aos 41, o PSG fez o 4 x 0 e sacramentou a vitória. Barcola fez bons dribles na área e tocou para Gonçalo Ramos. O português girou bonito em cima da marcação e marcou um golaço, aproveitando para imitar a comemoração de Diogo Jota e homenagear o colega de seleção morto na última quinta-feira (3 de julho).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.