PSG x Real Madrid definem finalista do Mundial de Clubes: veja onde assistir, horário e escalações

O primeiro finalista da Copa do Mundo de Clubes já está definido: o Chelsea, que eliminou o Fluminense com uma vitória por 2 a 0. Nesta quarta-feira (9 de julho), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, será conhecido o adversário. O PSG, atual campeão da Champions League, enfrenta o renovado Real Madrid de Xabi Alonso em um confronto imperdível.

A partida será exibida ao vivo pela TV Globo e pelo sportv. O ge fará a cobertura em Tempo Real (clique aqui para acompanhar).

Campanhas e expectativas

O PSG vive a melhor temporada de seus 54 anos de história. Conquistou a Champions League com uma goleada de 5 a 0 sobre a gigante Internazionale, venceu todas as competições disputadas até o momento e faz uma Copa do Mundo exemplar, com exceção da derrota por 1 a 0 para o Botafogo. Massacrou Atlético de Madrid e Inter Miami, cumpriu tabela sem esforço contra o Seattle Sounders e venceu com autoridade o difícil duelo com o Bayern de Munique nas quartas de final.

Diferentemente do adversário, o Real Madrid amargou uma temporada sem grandes títulos e com enorme freguesia diante do arquirrival Barcelona. Perdeu para o Barça duas finais e a corrida pelo topo do Campeonato Espanhol. O início na Copa do Mundo, sob nova direção com Xabi Alonso, indicava dificuldades após o empate por 1 a 1 com o Al-Hilal. Na sequência, porém, o Real bateu o Pachuca mesmo com um jogador a menos desde o início e o RB Salzburg. Em ambos os duelos, foi soberano. No mata-mata, tirou Juventus e Borussia Dortmund com autoridade.

Escalações prováveis

PSG – Técnico: Luis Enrique

O equilibrado duelo com o Bayern de Munique (vitória por 2 a 0) deixou desfalques importantes para Luis Enrique. O zagueiro Pacho, que vinha fazendo uma grande Copa do Mundo, e o lateral-esquerdo reserva Lucas Hernández foram expulsos. Ambos pegaram dois jogos de suspensão e estão fora da competição. Canhoto como o titular da posição, o brasileiro Beraldo é o provável substituto do equatoriano na linha de zaga ao lado de Marquinhos. A boa notícia é que Dembélé tem boas chances de começar a partida como titular.

Possível escalação : Donnarumma , Hakimi , Marquinhos , Beraldo e Nuno Mendes ; Vitinha , João Neves e Fabián Ruiz ; Kvaratskhelia , Doué e Dembélé ( Barcola ).

: , , , e ; , e ; , e ( ). Desfalques: Pacho e Lucas Hernández (suspensos).

Real Madrid – Técnico: Xabi Alonso

Assim como Luis Enrique, Xabi Alonso também tem um desfalque por cartão vermelho. Huijsen, um dos destaques defensivos do Real Madrid, foi expulso ao cometer pênalti na reta final da vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund. Asencio, que começou a competição muito mal com um pênalti infantil contra o Al-Hilal e expulsão no início do duelo com o Pachuca, é o provável substituto. O retorno de Mbappé ao time titular ainda é incerto, e Gonzalo García provavelmente terá mais uma oportunidade.

Possível escalação : Courtois , Asencio , Tchouameni e Rüdiger ; Alexander-Arnold , Valverde , Arda Güler , Bellingham e Fran García ; Vini Jr. e Gonzalo García ( Mbappé ).

: , , e ; , , , e ; e ( ). Desfalques: Huijsen (suspenso).

Arbitragem

Árbitro : Szymon Marciniak (POL)

: (POL) Assistente 1 : Tomasz Listkiewicz (POL)

: (POL) Assistente 2 : Adam Kupsik (POL)

: (POL) VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.