psg-x-real-madrid-e-copa-do-nordeste:-confira-os-jogos-desta-quarta-(9)

Semifinal da Copa do Mundo de Clubes deve colocar Mbappé contra o ex-clube pela primeira vez

A quarta-feira (9/7) promete devolver o agito que o fã de futebol gosta! Nos Estados Unidos, o penúltimo jogo da Copa do Mundo de Clubes, que reúne Paris Saint-Germain e Real Madrid. Porém, a partida com astros internacionais não é a única do dia: em território nacional, tem quartas de final da Copa do Nordeste.

CSA x Ferroviário abrem a rodada tripla, às 19h. Mais tarde, dois confrontos envolvendo clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com Sport x Ceará e Bahia x Fortaleza, ambos às 21h30. Os duelos eliminatórios são em jogos únicos e os times à esquerda mandam os jogos em seus estádios.

O reencontro de Caio Alexandre com o Leão do Pici, no entanto, não é o mais esperado do dia mundialmente. A semifinal entre PSG x Real Madrid, às 16h, deve colocar Kyllian Mbappé frente à frente com o ex-clube pela primeira vez. Apesar do status de titular no time merengue, o francês, que ficou de fora de todos os jogos da fase de grupos por causa de uma gastroenterite, ainda não está 100%.

O vencedor do duelo passa para a final da competição. O adversário será o Chelsea, que venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta terça-feira (8/7), e carimbou a passagem para o duelo, às 16h do próximo domingo (13/7).

Agenda de jogos (9/7)

16h – PSG x Real Madrid (TV Globo, Sportv, Cazé TV e DAZN)

19h – CSA x Ferroviário (Premiere e Disney+)

21h30 – Sport x Ceará (SBT Nordeste e Premiere)

21h30 – Bahia x Fortaleza (SBT Nordeste, ESPN, Disney+ e Premiere)

