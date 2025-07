Psicóloga revela se é normal amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo

A experiência de amar diferentes pessoas simultaneamente é mais comum do que parece. É o que explica a psicóloga Izabelle Santos. Para ela, o afeto múltiplo, como denomina, não é um sinal definitivo do poliamor, que corresponde a uma relação afetiva e/ou sexual que envolve mais de duas pessoas ao mesmo tempo, independendo de gênero e orientação afetivo-sexual. Ele pode acontecer de forma espontânea e até mesmo causar sofrimentos.

De acordo com a especialista, partindo do ponto de vista biológico, o amor romântico não é um sentimento único e fechado. Isso porque o conjunto de processos neuroquímicos afetivos, que chamamos de amor, é composto por homônios como a dopamina, a ocitocina e a vasopressina — ligados ao prazer, ao apego e ao vínculo. “Nada no funcionamento do nosso cérebro determina que esses sentimentos só possam ser direcionados a uma única pessoa”, pontua.

Ao contrário do que possa parecer, sentir que está apaixonado por mais de um indivíduo e ser monogâmico é possível, conforme explica Santos. “Isso não significa, automaticamente, que alguém seja poliamoroso”, afirma.

Como saber diferenciar?

O poliamor não é caracterizado apenas pelo sentimento direcionado a múltiplas pessoas. A prática está mais ligada a uma identidade relacional. A terapeuta explica que o formato é uma escolha consciente, ética e consensual de se envolver com mais de uma pessoa — com transparência, respeito mútuo e maturidade emocional.

Estar em um relacionamento saudável envolve uma troca de confiança

Atualmente, existem diversos tipos de relações, monogâmicas ou não

Cada vez mais pessoas se sentem confortáveis para explorar novos tipos de relacionamento

Entretanto, a geração Z parece ainda ser majoritariamente monogâmica

Pesquisas mostram que dormir com a parceria pode melhorar o sono e o bom-humor

Boletos e trabalho acabam com o tesão do brasileiro, segundo pesquisa

Em contraponto, o afeto múltiplo pode acontecer de forma espontânea, inesperada e, muitas vezes, causar grande sofrimento. “Especialmente, quando se está em uma relação monogâmica e comprometida”, descreve Santos.

Para a profissional, os acordos são os responsáveis por diferenciar esses comportamentos. Enquanto na prática poliamorosa, é necessário vivenciar a experiência com responsabilidade afetiva e regras bem definidas entre os envolvidos, o afeto múltiplo se restringe a um movimento interno de emoções. “Que pode gerar culpa, dúvidas e conflitos com os próprios valores”, explica.

Amo mais de uma pessoa, mas sou monogâmico, e agora?

De acordo com a psicóloga, quando alguém que se identifica como monogâmico está preso em uma dinâmica na qual gosta de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é preciso se acolher e se escutar, indo além de uma possível percepção moral, sem julgar o sentimento, mas compreendendo-o com honestidade.

“O sentimento em si não é uma falha moral, mas o que fazemos com ele requer responsabilidade emocional“, adverte a especialista.

Santos finaliza adicionando que o caminho do autoconhecimento é indispensável para entender de onde vem o sentimento, seja ele uma carência emocional, um desejo de liberdade, ou mesmo um rompimento entre desejo e compromisso.