O público já aguarda do lado de fora do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, na tarde deste domingo (27), para acompanhar a segunda noite da Expoacre 2025.

A movimentação começou antes da abertura dos portões, prevista para as 19h. Muitas pessoas chegaram com antecedência para garantir a entrada no parque, que terá como atração principal da noite o cantor Gusttavo Lima.