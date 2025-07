Público lota ginásio do Sesc em Rio Branco à espera de Michelle Bolsonaro em evento do PL Mulher

O ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, ficou lotado na manhã deste sábado (12) com a chegada de centenas de apoiadores da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que participa do Encontro do PL Mulher no Acre.

O evento, promovido pelo Partido Liberal, tem como objetivo fortalecer a participação feminina na política e reunir apoiadores da direita no estado.

Além da ex-primeira-dama, o encontro reúne diversas autoridades políticas do Acre, entre elas o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deputados estaduais e vereadores.