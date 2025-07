Público lota Parque de Exposições no primeiro fim de semana da ExpoAcre 2025; GALERIA DE FOTOS

A movimentação na entrada do Parque de Exposições Wildy Viana foi intensa neste primeiro fim de semana da ExpoAcre 2025. Logo nas primeiras horas do evento, centenas de pessoas se dirigiram à maior feira multissetorial do Acre, ansiosas para aproveitar as atrações, visitar os estandes e curtir os shows.

Famílias inteiras, grupos de amigos e muitas crianças formaram filas, posaram para fotos e celebraram a chegada da 50ª edição da feira, que segue até o dia 3 de agosto com uma programação diversificada.

Confira alguns dos melhores registros da chegada do público:

📸 Veja a galeria completa abaixo, por Juan Diaz/ContilNet: