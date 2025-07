Público não poderá participar da Cavalgada da ExpoAcre Juruá em carrocerias; veja as regras

A presidente do Detran no Acre, Taynara Martins, foi uma das entrevistadas do ContilNet durante a transmissão da ExpoAcre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (4).

Na ocasião, ela reforçou as regras para a tradicional Cavalgada, que acontece neste sábado (5) e marca o início oficial das atividades equestres da feira.

Taynara alertou que está terminantemente proibida a circulação de pessoas na carroceria de veículos durante o percurso da Cavalgada, por questão de segurança.

“Essa não é uma decisão exclusiva do Detran. Ela envolve também a Polícia Militar, os órgãos de fiscalização e os próprios organizadores do evento. Quem for participar, pode ir tranquilo. Se você está indo para se divertir com segurança, será bem-vindo. Nós estaremos lá fiscalizando e orientando também”, afirmou.

A Cavalgada tem saída prevista para as 8h da manhã em direção à arena de rodeios, no espaço da feira, sendo um dos momentos mais aguardados da programação. Além das comitivas montadas, o evento inclui provas, rodeios e exposições de animais ao longo do dia.

Animais só poderão participar se estiverem devidamente regularizados com a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento sanitário obrigatório emitido pelo IDAF.

Além disso, veículos como motocicletas e quadriciclos também deverão seguir normas específicas de segurança, como limite de ocupantes e exigência de condutores habilitados.

“Nosso objetivo é garantir que todos possam aproveitar a festa com tranquilidade e sem riscos”, finalizou Taynara.

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA QUARTA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: