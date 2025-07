pugilistas-do-brasil-garantem-cinco-finais-em-etapa-da-copa-do-mundo

Cinco pugilistas do Brasil estão classificados às finais da etapa de Astana, no Cazaquistão, da Copa do Mundo de boxe, que serão realizadas neste domingo (6). Neste sábado (5), seis atletas foram para o ringue pelas semifinais das respectivas categorias e somente Caroline Almeida foi superada, caindo para a anfitriã Alua Balkibekova, na categoria até 51 quilos (kg). Como não há disputa de terceiro lugar, ela ficou com a medalha de bronze.

Entre os homens, Luiz Oliveira, o Bolinha, garantiu-se na final da categoria até 60 kg ao derrotar Mahammadali Gasimzada, do Azerbaijão. O pugilista, que é neto de Servílio de Oliveira, medalhista olímpico de bronze da modalidade, decide o ouro com Lundaa Gantumur, da Mongólia.

Na categoria até 65 kg, Yuri Falcão passou pelo inglês Patris Mughalzai. Na final, o indiano Abhinash Jamwal será o adversário. Na categoria até 70 kg, Kaian Reis também terá pela frente um lutador da Índia, Hitesh Gulia. Neste sábado, ele derrotou o mongol Byamba-Erdene Otgonbaatar.

No feminino, Rebeca Santos não deu chances à inglesa Lucy Kings-Wheatley e terá como adversária na final da categoria até 60 kg uma atleta da casa, a cazaque Viktoriya Grafeyeva. Na categoria até 57 kg, Jucielen Romeu derrotou Wu Shih-Yi, de Taipei, pela semifinal. Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, ela encara Jaismine Lamboria, da Índia, na luta pelo título.

A Copa do Mundo integra o calendário da World Boxing, federação internacional criada em abril de 2023 depois de o Comitê Olímpico Internacional (COI) desfiliar a Associação Internacional de Boxe (IBA), antiga responsável pela modalidade, por corrupção e falta de governança. A IBA foi impedida de organizar as disputas do pugilismo nos Jogos de Tóquio, no Japão, e Paris, na França.

Esta é a terceira etapa da Copa do Mundo em 2025. As anteriores ocorreram em Foz do Iguaçu (PR) e Ústí Nad Labem, na República Tcheca. Já a próxima será em Liverpool, na Inglaterra, entre os dias 4 e 14 de setembro. A temporada acaba em Nova Déli, na Índia, de 15 a 22 de novembro.