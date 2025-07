Puma perde mais de 50% do valor de mercado e futuro é incerto

A marca de moda esportiva Puma vive um momento crítico após desvalorizar mais de 50% na bolsa de valores nos últimos 12 meses. A queda acentuada ocorre no ano em que as taxas de importação nos Estados Unidos sofreram grandes aumentos, o que obrigou a empresa a realizar uma revisão drástica das projeções para seu futuro no mercado.

Vem entender!

A marca planeja um ajuste de preços para recuperar as perdas

No momento da publicação, a Puma registra o valor mais baixo de mercado desde 2016, atribuído a um desempenho de vendas mais fraco que o esperado nos mercados-chave como América do Norte, Europa e China. Um fator crucial são as tarifas de importação impostas pelos EUA, que devem reduzir o lucro bruto da marca em cerca de 80 milhões de euros em 2025.

Leia também

Assim como Nike e Adidas, a Puma importa produtos de países como China e Vietnã, fazendo com que a marca se torne vulnerável a essas taxas. Além disso, a etiqueta enfrenta a frustração de que diferentes tênis retrô relançados, como o Speedcat, não venderam tão bem quanto o esperado, de acordo com o Business of Fashion.

Vendas do Puma Speedcat foram abaixo do esperado

Futuro da Puma

Diante do cenário, a Puma revisou suas projeções para 2025, prevendo agora um declínio nas vendas em uma “porcentagem de dois dígitos baixos” (pelo menos 10%). Para tentar reverter a situação, Arthur Hoeld, ex-chefe de vendas da Adidas, assumiu como o novo CEO em julho deste ano. De acordo com relatórios, a empresa está no processo de implementar a otimização da cadeia de suprimentos, ajustes de preços e uma redução ativa dos níveis de estoque.

Os planos de investimento de capital para 2025 foram cortados de 300 milhões para cerca de 250 milhões de euros, e encargos pontuais estão sendo aplicados para alinhar a base de custos. As ações da Puma caíram 18% após o aviso de prejuízo, e analistas do JP Morgan preveem uma “reação negativa das ações” e uma diminuição no consenso de lucro por ação.

Outra estratégia é a do investimento em parcerias com marcas em crescimento, como feito com a Fenty, fundada pela cantora Rihanna: