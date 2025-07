Punição no Mundial: zagueiros do PSG desfalcam time em possível final

Os zagueiros Pacho e Lucas Hernández, do PSG, foram expulsos com cartão vermelho direto na vitória por 2 x 0 contra o Bayern de Munique, no sábado (5/7), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Nesta segunda-feira (7/7), a Fifa divulgou que os defensores foram punidos com dois jogos de suspensão. De acordo com o Código Disciplinar da entidade, a decisão não é passível de recurso.

Com isso, caso o PSG derrote o Real Madrid na semifinal, que acontece às 16h desta quarta-feira (9/8), Pacho e Hernández estariam fora da final do Mundial de Clubes. O brasileiro Lucas Beraldo é o favorito para assumir a vaga na defesa.

