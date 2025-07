Quadrilha fatura R$ 3 milhões com falsos sites do Enem; PF faz operação

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quinta-feira (10/7), a Operação Só Oficial, que investiga um golpe aplicado durante o período de inscrições do Enel 2024. Segundo a PF, criminosos criaram sites falsos que imitavam a página oficial do exame para enganar candidatos e cobrar taxas indevidas. Ao menos R$ 3 milhões foram arrecadados com a fraude.

Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão na cidade de Praia Grande, em São Paulo, e bloquearam os valores obtidos ilegalmente. O grupo usava perfis nas redes sociais para divulgar os sites falsos e levava as vítimas a pagar a inscrição por meio de Pix, acreditando estar acessando o ambiente oficial do Inep, o instituto responsável pelo Enem.

Leia também

Todo o dinheiro era desviado para a conta de uma empresa privada, sem qualquer autorização do Ministério da Educação ou do Governo Federal. A empresa citada já tem histórico de reclamações por cobrar taxas sem entregar serviços. Um dos suspeitos tem pelo menos 15 passagens por estelionato.

Além do prejuízo financeiro, os candidatos enganados foram automaticamente eliminados do Enem 2024, já que não se inscreveram pelo sistema oficial. Isso significa que muitos terão que esperar mais um ano para fazer a prova.

A operação recebeu o nome “Só Oficial” como forma de alerta: inscrições para o Enem devem ser feitas apenas pelo site do governo (www.gov.br), com pagamento direto ao Inep. O objetivo é evitar que mais estudantes caiam em golpes desse tipo.