quadrilha-“faz-o-limpa”-em-casa-de-policial;-bandido-tenta-fugir-pelo-telhado

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (10/7), três suspeitos de invadir a residência de um policial federal e furtar carregadores de pistola 9mm e munições. A ação, batizada de Operação Sentinela, ocorreu em Macapá e contou com o apoio da Polícia Civil (Core) e da Polícia Militar (Patamo).

O crime ocorreu em um condomínio na zona norte da capital, no fim de abril. Segundo as investigações, os suspeitos saíram do bairro Pedrinhas e se deslocaram até a casa do agente para cometer o furto. Além do armamento, objetos pessoais também foram levados.

Leia também

Um dos envolvidos já havia sido preso em flagrante no dia 30 de abril. Ele seria motorista de aplicativo e teria ajudado na ação criminosa. Nesta nova fase da investigação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nas casas dos investigados.

Durante as buscas, um dos suspeitos tentou escapar pelo telhado da residência, mas foi capturado pelos agentes. Todos os investigados foram presos, mas as munições furtadas ainda não foram encontradas.

Os suspeitos devem responder por furto qualificado e associação criminosa.