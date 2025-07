quaest:-46%-dos-deputados-federais-avaliam-governo-lula-como-negativo

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2/7) aponta que 46% dos deputados federais avaliam o governo Lula (PT) de forma negativa. Outros 27% avaliam a gestão de forma positiva.

De acordo com o levantamento, esta é a pior avaliação do governo federal desde o início do mandato em 2023, dentro da margem de erro, que é de 4,5 pontos para mais ou para menos.

Para 24% dos deputados, o desempenho do governo Lula 3 é “regular”, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Veja os números:

Negativo: 46% (42% em maio de 2024);

Positivo: 27% (32% em maio de 2024);

Regular: 24% (26% em maio de 2024);

Não sabem/Não responderam: 3% (1% em maio de 2024).

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. O levantamento foi realizado entre os dias 7 de maio e 30 de junho de 2025 e foram ouvidos 203 deputados, o equivalente a 40% da composição da Câmara. A amostra foi feita por região geográfica e pela orientação ideológica dos partidos — com base no projeto Brazilian Legislative Surveys.

A avaliação negativa do governo Lula aumentou 13 pontos percentuais entre agosto de 2023, quando era de 33% no primeiro levantamento realizado com os deputados federais depois da posse, e a pesquisa divulgada nesta quarta.

Já a avaliação positiva da gestão petista caiu 8 pontos percentuais no mesmo período. Era de 35% em 2023, foi para 32% em 2024 e agora está em 27%.

O avaliação regular era de 30% há dois anos, foi para 26% no ano passado e agora está em 24%.

Deputados independentes

Conforme a pesquisa divulgada nesta quarta, a avaliação negativa do governo Lula cresceu, principalmente, entre os deputados federais que se consideram independentes. A alta é de 24 pontos em dois anos: subiu de 20%, em 2023, para 44% neste ano.

No mesmo período, a avaliação positiva neste grupo caiu de 18% para 8% e quem considerava a gestão “regular” foi de 59% para 44%. Houve pouca variação entre os deputados governistas e os de oposição:

Entre os deputados que se declaram como base do governo, 71% o avaliam positivamente (eram 74% em 2023) e 2%, negativamente (eram 3% em 2023).

Nenhum dos entrevistados que se diz de oposição considera positivo o governo Lula: 96% o avaliam negativamente (eram 94% em 2023).

No geral, a relação do governo Lula com o Congresso é vista como negativa por 51% dos deputados (eram 41% em 2023), regular para 30% (eram 32%) e positiva pra 18% (eram 24%). Outros 1% não souberam ou não responderam (eram 2%).

Posições ideológicas

Quando classificados em uma escala ideológica, 84% dos deputados de esquerda avaliam o “Lula 3” de forma positiva e 16% classificam como regular. Nenhum avalia negativamente.

Entretanto, entre os deputados declarados de direita, 86% avaliam negativamente, 10% como regular e apenas 2% avaliam positivamente. Entre os parlamentares que se intitulam como “centro”, 53% avaliam o governo do petista como regular, 24% como negativo e 23% como positivo.

Regionalmente, a avaliação negativa prevalece entre os deputados de quatro das cinco regiões do país, com exceção do Nordeste, em que há empate técnico: 37% dos deputados nordestinos aprovam o governo Lula, contra 33% que o classificam de forma negativa e 30% consideram o governo regular.

Enquanto isso, 51% dos parlamentares do Sudeste, 57% do Sul e 47% do Centro-Oeste e Norte (contabilizadas juntas) avaliam negativamente o governo. A avaliação positiva é de 24% entre os deputados do Sudeste, 21% do Sul e 20% do Centro-Oeste e Norte.