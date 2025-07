Quais os concursos que estão previstos para acontecer no Acre em 2026?

O site Gran Concursos fez um levantamento para mostrar os editais de novos concursos públicos previstos para 2026. No Acre, o destaque é o novo concurso público da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A informação já foi confirmada pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, em maio de 2025.

A comissão responsável pelo planejamento do certame foi instituída em dezembro de 2024. O grupo tem como objetivo principal revisar a Estrutura Organizacional Administrativa da Assembleia, com foco na modernização e adequação às atuais necessidades do Legislativo estadual. A elaboração de um novo edital está entre as metas da comissão.

Os cargos que serão ofertados ainda não terem sido oficialmente definidos. A expectativa é de que esses mesmos cargos estejam presentes no novo edital.

Os salários iniciais variam de R$1.311,86 a R$3.232,54, conforme estabelecido pela Lei nº 3.378. Além disso, os servidores têm direito a benefícios. Ainda segundo Nicolau Júnior, está prevista para este ano uma recomposição salarial de aproximadamente 4%.