Quando começa a pré-venda de GTA 6? Relembre casos e prepare-se!

GTA 6, o próximo título da franquia da Rockstar Games, teve sua data de lançamento adiada para o primeiro semestre de 2026, mais especificamente para 26 de maio. No entanto, esse atraso não diminuiu as expectativas dos milhões de jogadores da saga, que aguardam há mais de uma década pelo sucessor de GTA 5 e seguem ansiosos pela pré-venda do game. Já no final de junho, a loja do Xbox listou o jogo como disponível para pré-venda, mas ainda sem valores ou opções de compra.

Para ajudar quem segue atento para garantir sua cópia de GTA 6 antes do lançamento, o TechTudo preparou um guia sobre a pré-venda do novo jogo, relembrando os últimos títulos da Rockstar Games e outros grandes jogos da indústria. Vale lembrar que, até o momento, GTA 6 está confirmado apenas para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Resumo dos principais pontos:

GTA 6 foi oficialmente adiado para 26 de maio de 2026, mas a empolgação dos fãs permanece alta.

foi oficialmente adiado para 26 de maio de 2026, mas a empolgação dos fãs permanece alta. Embora a pré-venda ainda não tenha sido iniciada oficialmente pela Rockstar , o jogo já aparece nas lojas digitais da Microsoft e da PlayStation .

, o jogo já aparece nas lojas digitais da e da . Com base nos lançamentos anteriores da Rockstar , a expectativa é que a pré-venda comece entre o fim de 2025 e o início de 2026, provavelmente com edições especiais e brindes no jogo ( in-game ).

, a expectativa é que a pré-venda comece entre o fim de 2025 e o início de 2026, provavelmente com edições especiais e brindes no jogo ( ). O jogo não deve chegar ao Xbox Game Pass no lançamento, seguindo a estratégia da Rockstar de focar em vendas diretas nos primeiros anos.

no lançamento, seguindo a estratégia da de focar em vendas diretas nos primeiros anos. A versão para PC ainda não tem data confirmada e pode ser lançada meses ou até anos depois da estreia nos consoles, talvez apenas em 2027, seguindo o padrão histórico da Rockstar.

Quando começa a pré-venda de GTA 6?

A chegada de GTA 6 às lojas físicas e virtuais ainda é um detalhe, visto que o lançamento do jogo acontecerá apenas em maio de 2026, mas isso dá pistas de uma possível pré-venda em breve. Recentemente, o título já apareceu na Microsoft Store, dando aos jogadores a opção de adicioná-lo à sua Lista de Desejos — o mesmo ocorreu na PlayStation Store há algumas semanas. Esse detalhe abre espaço para que a Rockstar Games inicie logo a venda antecipada de seu novo lançamento, já que o início desse período inclui notificações para quem já salvou GTA 6 em sua lista.

No exterior, alguns varejistas já iniciaram vendas antecipadas de GTA 6, mas não de forma oficial pela Rockstar. A compra desses produtos, por enquanto, contém a observação de que a loja em si pode não ter cópias suficientes do jogo para distribuir aos seus clientes. Vale lembrar que comprar um título de forma antecipada, além da garantia de receber o game no dia do lançamento, também costuma render alguns bônus para começar a jogatina. No caso de GTA 6, itens como carros, trajes, armas e munição, por exemplo, podem ser recompensas para quem participar da pré-venda.

Pistas dos lançamentos anteriores da Rockstar e outros jogos AAA

Para especular a data da pré-venda de GTA 6, podemos nos basear em outros grandes lançamentos da Rockstar Games. Red Dead Redemption 2, por exemplo, teve sua venda iniciada cerca de 5 meses antes do lançamento oficial. Já GTA 5 teve uma campanha de pré-venda mais curta, começando cerca de um mês antes da estreia. Considerando o histórico mais recente da Rockstar Games, a tendência é que GTA 6 tenha sua pré-venda iniciada nos primeiros meses de 2026. É possível até uma campanha de venda antecipada maior, aproveitando as festas de final de ano.

Ao observar outros grandes jogos da indústria (AAA), como Call of Duty: Black Ops 6, The Last Of Us Parte II e Cyberpunk 2077, as campanhas de pré-venda variam de cerca de um mês a oito meses antes do lançamento oficial.

GTA 6 no Xbox Game Pass e no PC?

Para a frustração dos assinantes do Xbox Game Pass, os rumores não são muito animadores para a chegada de GTA 6 ao catálogo nos primeiros anos. Pela fama e alta expectativa, o jogo deve demorar para entrar em serviços de assinatura, seguindo a linha de Red Dead Redemption 2, que só ingressou no Game Pass cerca de um ano e meio após seu lançamento.

A espera para quem deseja jogar GTA 6 no PC também pode ser angustiante. O novo título tem data para chegar aos consoles (26 de maio), mas ainda sem previsão para os computadores. Historicamente, a Rockstar Games costuma demorar alguns meses ou até anos para levar seus grandes jogos a outras plataformas além dos consoles principais. GTA 5, por exemplo, levou quase dois anos para chegar ao PC após o lançamento nos consoles.

Quando comprar GTA 6?

O melhor momento para comprar um novo game depende de cada jogador. Alguns se arriscam nas vendas antecipadas para serem os primeiros a jogar e garantir bônus. Outros preferem aguardar o dia do lançamento para verificar análises e reviews. Há também quem priorize a economia, esperando por promoções. Cada escolha tem seus benefícios e riscos.

