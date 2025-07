Quantas pessoas vencem se você não desistir? Por Mayza Bezerra

Você já parou para pensar no impacto que a sua persistência pode ter na vida de outras pessoas?

Vivemos tempos em que desistir parece tentador. As dificuldades são reais, os obstáculos são muitos e, às vezes, a vontade de parar grita mais alto que a esperança. Mas e se eu te dissesse que continuar — mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias — pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir também?

Essa é a beleza silenciosa da persistência: ela inspira. Ela transforma. Ela salva.

A ciência confirma: persistir muda tudo

Pesquisas da Universidade da Pensilvânia, lideradas pela psicóloga Angela Duckworth, mostram que a chamada garra (ou grit, em inglês) é um dos maiores indicadores de sucesso a longo prazo. Mais do que inteligência ou talento, é a capacidade de continuar tentando que separa os que vencem dos que param no meio do caminho.

E mais: pessoas resilientes não apenas alcançam seus objetivos — elas se tornam faróis para quem está à deriva. Sua força, mesmo silenciosa, é percebida. E isso muda vidas.

Histórias que provam o poder de não desistir

J.K. Rowling teve seu manuscrito de Harry Potter rejeitado por 12 editoras. Hoje, sua obra é um fenômeno global que despertou o amor pela leitura em milhões de jovens. E se ela tivesse parado na décima primeira tentativa?

Nelson Mandela passou 27 anos preso. Poderia ter se rendido ao ódio. Mas escolheu a reconciliação. Sua persistência libertou uma nação e inspirou o mundo.

E você? Talvez ache que sua história não tem tanto impacto. Mas há pessoas observando sua jornada. Filhos, amigos, colegas. Gente que se inspira em sua força, mesmo que você não perceba.

A mulher da bicicleta

Todos os dias, no caminho da escola do meu filho, por volta das 12h30, sob um sol de 35 graus, vejo uma cena que me marca profundamente: uma mãe, em sua bicicleta, com dois filhos fardados na garupa. Ela pedala com esforço visível, enfrentando o calor, o cansaço, as lutas do dia a dia. E, ainda assim, ela sorri. Sorri enquanto aparentemente conta histórias para seus filhos, como se aquele momento fosse mágico — e talvez seja.

Ela não sabe, mas tem sido minha inspiração. Ela me lembra que, mesmo com tudo contra, é possível seguir em frente com dignidade, com amor, com esperança. Aquela mulher, anônima, tem sido para mim o que Mandela e J.K. Rowling foi: um lembrete vivo de que não podemos desistir.

Não desistir não é teimosia. É propósito. É entender que cada passo, mesmo pequeno, está abrindo caminho para outros. É transformar dor em força, medo em coragem, dúvida em fé. DÚVIDA EM FÉ.

Quando você escolhe continuar, você reescreve sua história. E, ao fazer isso, dá permissão para que outros também reescrevam as deles.

Deixo uma lição para você.

Reflita: Quem já foi impactado pela sua jornada sem que você soubesse?

Qual é o próximo pequeno passo que você pode dar hoje? Compartilhe: Sua história importa. Conte-a. Inspire. Conecte.

Quantas pessoas vencem se você não desistir?

Talvez mais do que você jamais saberá. Mas uma coisa é certa: as pessoas precisam da sua coragem.

Por Maysa Bezerra – Escritora e colunista de desenvolvimento humano