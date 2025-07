Quarteto Fantástico, Sandman e mais estreias imperdíveis da semana

Neste final do mês de julho não faltam opções para os amantes do audiovisual. Seja no cinema ou no streamings, as estreias desta semana (24/7 a 30/7) contam com produções para públicos das mais diversas idades e também para todos os gostos.

Em destaque, está a estreia do novo filme da Marvel Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Em um cenário retrofuturista inspirado nos anos 1960, a família de heróis Reed Richards/Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) enfrentam o desafio mais assustador até agora.

A produção promete entregar uma nova fase do estúdio nos cinemas e pavimentar o terreno para o novo filme dos Vingadores, que tem previsão de estreia para 2026. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia nesta quinta-feira (24/7) em solo brasileiro.

Veja o trailer:

Outras estreias no cinema e nos streamings:

Cinema

24/7 — Iracema – Uma Transa Amazônica (Restaurado em 4K)

Um caminhoneiro que trafega pela Transamazônica, a grande rodovia brasileira que atravessa a Floresta Amazônica, conhece uma prostituta e aos poucos percebe os problemas daquela região.

24/7 — Thiago & Ísis

Quando os irmãos Thiago e Ísis partem com o pai para explorar os incríveis biomas do Brasil, eles não imaginam que cada parada vai virar uma missão de resgate. Entre encontros com lobos, onças e micos, o trio precisa desvendar mistérios e salvar animais em perigo no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica. Tudo isso em uma aventura inesquecível onde natureza, afeto e coragem andam juntos.

24/7 — Um Lobo Entre os Cisnes

“Um Lobo entre os Cisnes” conta a história de Thiago Soares, um garoto do subúrbio carioca que deixa para trás o hip hop e embarca no mundo do balé clássico. Sua história ganha rumos inesperados depois que conhece o dançarino cubano Dino Carrera, que vira mentor de Thiago e aprimora o talento dele até ele atingir o estrelato ao se tornar o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

24/7 — Apenas Alguns Dias

Arthur Berthier, um crítico de rock relegado às reportagens gerais após destruir um quarto de hotel, é ferido por um policial enquanto cobre a desocupação de um campo de migrantes. Na ocasião ele se apaixona por Mathilde, líder da associação Solidariedade Exilados. Querendo ajudar e, principalmente, agradá-la, ele concorda em abrigar um jovem afegão pensando que será por apenas alguns dias.

24/7 — Lições De Liberdade

Tom é um professor estrangeiro que aceita trabalhar em uma escola na Argentina em meados dos anos 1970 e encontra um país dividido, com tensões políticas à flor da pele. Em meio a isso, ele faz uma amizade inesperada com um pinguim que foi resgatado na praia.

Streaming

Netflix

24/7 — Sandman: Temporada 2 – Volume 2

Uma reunião dos Perpétuos coloca Lorde Morpheus em um caminho perigoso, onde uma escolha fatídica o torna alvo de uma busca incessante por vingança. Destaque entre as estreias da semana, a segunda temporada de Sandman é a última da série.

Tom Sturridge como Sonho em Sandman

24/7 — Hitmakers

Criatividade e ego colidem neste reality show de acesso total que acompanha um grupo de compositores talentosos enquanto eles escrevem sucessos para as maiores estrelas da música.

25/7 — Um Maluco no Golfe 2

Quase três décadas após estrelar Um Maluco no Golfe, Adam Sandler volta ao icônico papel de Happy Gilmore. A sequência do clássico de 1996 é um dos destaques entre as estreias da semana e conta com o retorno de boa parte do elenco original, incluindo Julie Bowen e Chris McDonald.

Veja a entrevista do Metrópoles com o elenco:

25/7 — Gatilho

Apesar de serem proibidas, as armas ilegais se espalham pela Coreia do Sul e acabam provocando um confronto intenso entre um policial decidido e um traficante esperto.

31/7 — Leanne

Quando o marido decide se separar para ficar com outra mulher, uma mãe conta com o apoio de sua família amorosa, mas totalmente sem filtros, para recomeçar.

Amazon Prime Vídeo

27/7 — The Chosen: A Última Ceia (episódios finais)

A trama histórica que reconta a vida de Jesus Cristo retorna pata a 5ª temporada. Com o foco na Semana Santa e nos eventos que antecedem a crucificação de Jesus, a temporada mostra como ele é recebido como rei em Jerusalém e como o confronto com autoridades religiosas e políticas podem criar ainda mais tensões.

The Chosen: Última Ceia

HBO Max

25/7 — Until Dawn: Noite de Terror

Explorando um centro de visitantes abandonado, Clover e seus amigos encontram um assassino mascarado que os mata um por um. No entanto, quando eles misteriosamente acordam no início da mesma noite, são forçados a reviver o terror repetidamente.

25/7 — Saneamento Básico

Uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.