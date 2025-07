Quase um século de história: Copa do Mundo completa 95 anos neste domingo

No Congresso da FIFA realizado em Barcelona, em 1929, o Uruguai foi designado como a primeira sede da Copa do Mundo.

Em 1930, o país comemorava o centenário de independência e receber o torneio seria interessante para o governo.

Sem a realização de eliminatórias, os elencos foram convidados a participar. No entanto, até dois meses antes do início da competição, apenas equipes das Américas haviam confirmado presença.

Naquele período, o mundo ainda enfrentava os efeitos da Grande Depressão e muitos jogadores hesitavam em se ausentar por longos períodos com medo perder suas fontes de renda. Além disso, a viagem de navio da Europa à América do Sul podia durar entre 20 e 40 dias, o que dificultava ainda mais a participação das equipes europeias.

Para garantir a realização do evento, a federação nacional de futebol do Uruguai assumiu o compromisso de arcar com todas as despesas das seleções participantes.

Mesmo com os desafios, entre os dias 13 e 30 de julho de 1930, Montevidéu recebeu delegações de 13 países: Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, EUA, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai.

A estreia da competição teve vitória da França por 4 a 1 sobre o México no Estádio Pocitos. O atacante francês Lucien Laurent marcou o primeiro gol da história da Copa do Mundo.

Formato da competição

Futebol — Foto: Reprodução/PxHere

As 13 seleções foram divididas em quatro grupos em um sistema de todos contra todos, com o vencedor de cada grupo avançando diretamente para as semifinais.

Grupo 1 : Argentina, Chile, França e México

Argentina, Chile, França e México Grupo 2 : Iugoslávia, Brasil e Bolívia

Iugoslávia, Brasil e Bolívia Grupo 3 : Uruguai, Romênia e Peru

Uruguai, Romênia e Peru Grupo 4 : Estados Unidos, Paraguai e Bélgica

Final da Copa do Mundo de 1930

A final aconteceu no Estádio Centenário, construído especialmente para o evento. Com mais de 90 mil torcedores presentes, o Uruguai venceu a Argentina por 4 a 2 e tornou-se o primeiro campeão do torneio. No dia seguinte, 31 de julho, foi decretado feriado nacional para celebrar a vitória uruguaia.

A participação do Brasil

Moderato Wisintainer marcou dois gols no jogo contra a Bolívia — Foto: CBF

Desentendimentos entre a Confederação Brasileira de Desportos, sediada no Rio de Janeiro, e a Associação Paulista de Esportes Atléticos impediram a participação de competidores de São Paulo. Somente Araken Patusca, do Santos, desobedeceu a proibição e se apresentou com os demais jogadores. Ele estava brigado com o clube e foi inscrito como atleta do Flamengo.

Na estreia do grupo 2, Preguinho abriu o placar para a seleção brasileira, no entanto a Iugoslávia garantiu a vitória por 2 a 1.

Na partida contra a Bolívia, o Brasil venceu por 4 a 0, com gols marcados por Moderato e Preguinho. Apesar da goleada, os brasileiros já não tinham chances de avançar devido a classificação da Iugoslávia em primeiro lugar no grupo.

A seleção brasileira esteve presente em todas as edições da Copa do Mundo e continua sendo a maior campeã da história do torneio.

Veja a lista de convocados:

Treinador: Píndaro

Joel (goleiro); Velloso (goleiro); Brilhante (zagueiro); Itália (zagueiro); Zé Luiz (zagueiro); Benevuto (meio-campo); Fausto (meio-campo); Fernando (meio-campo); Fortes (meio-campo); Hermógenes (meio-campo); Ivan Mariz (meio-campo); Martim Silveira (meio-campo); Oscarino (meio-campo); Pamplona (meio-campo); Araken Patusca (atacante); Benedicto (atacante); Carvalho Leite (atacante); Doca (atacante); Manuelzinho (atacante); Moderato (atacante); Nilo (atacante); Poly (atacante); Preguinho (atacante); Russinho (atacante); Theóphilo (atacante).

Qual o legado?

Taça da Copa do Mundo FIFA — Foto: Divulgação/FIFA

A Copa do Mundo se transformou em um megaevento global. De acordo com a Fifa, a final da Copa do Mundo de 2022, entre França e Argentina, foi a mais assistida da história do torneio com 1,5 bilhão de espectadores.

No próximo ano, a competição reunirá 48 seleções, um aumento de 16 equipes em relação à edição anterior. Os jogos serão disputados no Canadá, Estados Unidos e México.