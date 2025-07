Quatro erros que atrapalham a evolução na corrida

A corrida é encarada por muitos como um esporte fácil, porque pode ser feita em ruas, parques, avenidas e não é considerada cara comparada aos outros esportes. Ainda assim, cada detalhe pode ser crucial no percurso de um atleta.

O personal trainer Bruno Freitas, da Companhia Athletica, conta quais são os quatro principais erros que atrapalham a evolução na corrida.

Treino único

“Fazer coisas repetidas não é a melhor forma de buscar algo diferente. Treinar da mesma forma, com a mesma distância, no mesmo ritmo, além de enfadonho, faz com que seu corpo fique expert em fazer somente aquilo”, afirma Freitas.

Segundo o profissional, para que o corpo melhore, é necessário variação de estímulos. “Fazer mais quilômetros com menos velocidade, aumentar a velocidade em percursos menores, subir algumas ladeiras de vez em quando, treinar na areia, na grama e na terra tudo isso feito de forma organizada trará mais chance do seu corpo ser diferente em adaptação e fazer bonito na próxima prova”, garante.

Confira os quatro erros no portal SportLife, parceiro do Metrópoles.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!