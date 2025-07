Os moradores de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, foram surpreendidos na manhã deste sábado (26) com o aparecimento de um bando de queixadas no município. Segundo informações, os animais silvestres saíram na praia.

Alguns dos queixadas foram abatidos pelos indígenas, na chamada caça de subsistência.

Essa não é a primeira vez que essa espécie de animal sai em bando na cidade de Santa Rosa do Purus. Em anos anteriores, casos semelhantes já foram registrados naquele município.