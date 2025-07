Quem é Pietro Krauss, produtor e noivo de Sophia Valverde

Longe dos holofotes, Pietro Krauss é produtor de cinema, empresário e figura conhecida nos bastidores do audiovisual. Seu nome ganhou projeção nacional após o anúncio do noivado com a atriz Sophia Valverde, um dos nomes mais populares da nova geração da TV brasileira.

O casal oficializou o noivado em junho, durante uma viagem a Miami, e, desde então, o público quer saber mais sobre o homem discreto que conquistou o coração da estrela teen.

Mas quem é, afinal, Pietro Krauss? Por trás do perfil reservado, está uma carreira internacional em ascensão.

Trajetória profissional no audiovisual

Nascido em 27 de janeiro de 2002, em Limeira, interior de São Paulo, Pietro Krauss iniciou sua trajetória no audiovisual aos 16 anos, atuando nos bastidores do canal Jovens de Negócios.

O projeto, que ganhou grande projeção nacional, foi vendido em 2020 para o Grupo Primo por R$ 1 milhão.

Entre 2021 e 2024, Pietro Krauss consolidou sua atuação na indústria cinematográfica com projetos de crescente relevância. Seu primeiro documentário, O Contador de Histórias: A mágica história de Walt Disney, marcou o início dessa fase e o aproximou de nomes influentes da indústria, como Claudemir Oliveira, ex-líder global da Disney, que o elogiou publicamente como uma promessa do cinema.

Em 2023, foi produtor associado de Stronghold, thriller rodado na Califórnia com as atrizes Bianca A. Santos (Ouija, The Duff) e Jacqueline Fleming (Red, The Walking Dead). No ano seguinte, lançou Money ID – A Identidade do Dinheiro, documentário que contou com entrevistas de Yuval Noah Harari e Muhammad Yunus, e que foi exibido pelo canal History Channel em toda a América Latina.

Durante uma visita ao set da série Grey’s Anatomy, recebeu elogios públicos de Beto Skubs, produtor da série e roteirista. Discreto, mas bem relacionado, Pietro já foi visto ao lado de nomes como o ator Miles Teller e o músico Jon Bon Jovi.

Relacionamento com Sophia Valverde

O relacionamento com Sophia Valverde veio a público em março de 2025, quando a atriz compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Pietro. Conhecida por protagonizar novelas como As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, Sophia anunciou o noivado com o produtor em junho do mesmo ano, durante uma viagem a Miami.

O anúncio gerou ampla repercussão entre fãs e veículos de entretenimento, ampliando a visibilidade de Pietro junto ao público geral.

Pietro Krauss mantém distância da exposição típica do meio artístico. Com presença mínima nas redes sociais e foco total no trabalho, construiu sua reputação nos bastidores.

Agora, com o noivado com Sophia Valverde, seu nome começa a alcançar um público mais amplo. Mas, enquanto o Brasil passa a conhecer Pietro, os bastidores já o conheciam.