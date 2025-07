quem-era-a-cantora-sol,-sucesso-dos-anos-80-que-morreu-aos-59-anos

A cantora Sol, sucesso dos anos 1980, morreu nesse sábado (12/7), aos 59 anos. A notícia foi confirmada por meio de uma nota compartilhada nas redes sociais da artista. Ainda não há informações sobre a causa do falecimento.

Sol ficou nacionalmente conhecida por ter participado do Programa Silvio Santos e do Clube do Bolinha, onde era “rival” de Gretchen.

Ela iniciou a carreira artística ainda na infância, aos sete anos, e ao longo da vida estudou piano, balé clássico, canto lírico e acordeão. Além do trabalho musical, formou-se em Direito e atuou como modelo.

Foi no auge dos programas de auditório que seu nome se espalhou pelo Brasil. Com danças provocantes, ela dividia os holofotes com figuras já consagradas, como Gretchen, Rita Cadillac e Sharon.

Desde 2016, Sol enfrentava uma fase difícil financeiramente, quando tornou pública a informação de que havia sido despejada do apartamento onde vivia no Morumbi, zona nobre de São Paulo (SP).