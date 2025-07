Quem pode tomar vacina contra o sarampo? secretário de Saúde esclarece dúvidas nas redes sociais

O secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, usou suas redes sociais nesta semana para esclarecer dúvidas da população sobre a vacinação contra o sarampo. Em vídeo publicado em resposta a uma pergunta enviada por seguidores, ele reforçou que a vacina não é exclusiva para crianças.

Na pergunta, um seguidor escreveu: “A vacina para sarampo é só para crianças ou adultos também podem tomar?”. Pedro Pascoal respondeu : “A vacina do sarampo está disponível para todos a partir dos seis meses de idade. Vamos aproveitar, procurar o postinho de saúde, eles vão orientar o melhor esquema vacinal de acordo com a sua faixa etária e revisar as demais vacinas que fazem parte do nosso calendário vacinal. Tá bom? Conto com vocês.”

FIQUE POR DENTRO: Após decretar emergência, Acre vacina mais de 4 mil pessoas no Dia D contra o sarampo

O vídeo se dá num momento de situação de emergência, devido a surto da doença em países vizinhos, como a Bolívia. Desta maneira, toda forma de prevenção, é válida e deve ser amplamente divulgada.

Pedro Pascoal também lembrou que todas as unidades básicas de saúde estão orientadas a fazer a revisão da caderneta vacinal de crianças, adolescentes e adultos, garantindo que a população esteja com as doses em dia, não só contra o sarampo, mas também em relação a outras doenças preveníveis.