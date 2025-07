Quem são a dentista e o veterinário réus por matar morador de rua

O casal que será levado a julgamento pelo assassinato de um homem em situação de rua em agosto de 2021, em Vila Velha, no Espírito Santo (ES), é Gabriella Anacleto Kiefer, 34 anos, e Thiago Oliveira do Nascimento, 41.

A Justiça do Espírito Santo tornou a cirurgiã-dentista e o médico-veterinário, que na época do crime eram um casal, réus por homicídio qualificado.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denuncia que o crime teria ocorrido após a vítima invadir a clínica de Gabriella, no bairro Itapuã, durante uma reforma, para furtar objetos.

À época, imagens de câmeras de segurança mostraram a invasão. Ao perceber o episódio, a dentista teria acionado Thiago, que foi até o local armado.

Conforme as investigações, o veterinário rendeu o homem, o agrediu e, com ajuda de Gabriella, o colocou em uma picape Toro branca, de propriedade dela.

O homicídio ficou sem solução imediata. Na época, a Polícia Civil não conseguiu provas suficientes para avançar no caso. O cenário mudou em janeiro de 2024, quando Thiago foi preso pela Polícia Federal por tentativa de extorsão contra um empresário indiano.

Na casa do veterinário, os policiais encontraram munições, peças e acessórios para armas de fogo. Uma denúncia anônima, feita após a prisão, ligou Thiago ao assassinato do homem em situação de rua. A perícia confirmou que uma das armas apreendidas com ele havia sido utilizada no crime.