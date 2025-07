Quem sucederá Tarcísio no governo de SP se ele concorrer ao Planalto

Com a crescente aposta de que Tarcísio de Freitas (Republicanos) terá a bênção de Jair Bolsonaro (PL) para concorrer à Presidência em 2026, começam a aparecer os principais nomes para o governo de São Paulo.

Segundo parlamentares paulistas, são quatro os nomes mais fortes para a sucessão de Tarcísio, caso o atual ocupante do Palácio dos Bandeirantes realmente deixe o mandato para disputar o Planalto.

O primeiro deles é um velho conhecido dos paulistas: o presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, Gilberto Kassab.

Kassab seria um dos nomes na linha de frente do Centrão para convencer Bolsonaro a apostar em Tarcísio e, assim, abrir espaço para que o PSD ocupe o governo de São Paulo.

Na disputa com Kassab, há um nome do próprio PL de Bolsonaro que, segundo aliados, também está de olho na sucessão de Tarcísio: o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado.

O terceiro candidato é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Nunes, que foi reeleito em 2024, contou com um apoio “discreto” de Bolsonaro no pleito. E, apesar de ter mais dois anos de mandato, pode tentar dar o “salto”.

O último nome, dizem parlamentares paulistas, é o do ex-governador Rodrigo Garcia. Ele deixou o PSDB e está atualmente filiado ao Republicanos, partido de Tarcísio, e virou um dos “conselheiros informais” do governador.