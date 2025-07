Quer viajar tranquilo e com segurança? A Real Seguros tem opções para você

Viajar é o sonho de muitas pessoas, mas para transformar esse momento em uma experiência tranquila, é necessário planejamento e responsabilidade. Pensando nisso, a Real Seguros oferece uma plataforma completa para comparar e contratar seguros viagem nacionais e internacionais. A empresa reúne algumas das seguradoras mais reconhecidas do mercado, como Assist Card, Affinity, Coris, GTA, Intermac e Universal Assistance, com planos personalizados e preços competitivos.

Entre as coberturas estão despesas médicas, assistência odontológica, repatriação, seguro por morte ou invalidez, proteção contra extravio de bagagem, cancelamento de viagem e opções específicas para gestantes, idosos, crianças e esportes radicais.

A contratação é feita online, com suporte em português e atendimento humanizado, facilitando a escolha do plano ideal para cada perfil de viajante.

QUANTO CUSTA?

Para quem está organizando uma viagem, é importante ter uma ideia dos valores aproximados de um seguro viagem. Em planos básicos para 7 dias, a cobertura nacional costuma variar entre R$ 20 e R$ 35, o que representa cerca de R$ 3 a R$ 5 por dia. Para viagens pela América do Sul, os valores ficam entre R$ 35 e R$ 60, enquanto para Europa ou Estados Unidos o custo médio varia de R$ 90 a R$ 150, ou R$ 13 a R$ 22 por dia.

Nos planos intermediários, com maior cobertura, os preços para viagens nacionais variam entre R$ 40 e R$ 70 por 7 dias, com média diária de R$ 6 a R$ 10. Já para a América do Sul, o investimento vai de R$ 60 a R$ 100 e, para destinos como Europa e Estados Unidos, o custo pode ficar entre R$ 150 e R$ 250, o equivalente a R$ 22 a R$ 36 por dia.

Vale ressaltar que esses são valores estimados e podem sofrer variações conforme o destino, idade do viajante e coberturas extras escolhidas.

Atendimento personalizado com Marisol Pontes

Para quem busca viajar com mais segurança e praticidade, a Real Seguros conta com consultores parceiros, como Marisol Pinheiro Pontes, que oferecem um atendimento especializado, humano e atencioso. Com ampla experiência no trabalho missionário, Marisol hoje dedica seu conhecimento a auxiliar viajantes, missionários e voluntários na escolha do seguro viagem mais adequado, além de orientar sobre malas, bolsas e acessórios.

Com uma trajetória de 16 anos atuando em projetos de evangelismo, treinamento e ações humanitárias, Marisol também participa da tradução da Bíblia para povos que aprendem por meio da oralidade. “Servir é o idioma do céu, e quero continuar falando essa língua com quem cruzar meu caminho”, afirma. Seu trabalho vai além da venda de seguros: busca proporcionar tranquilidade para que cada viajante cumpra seu propósito com segurança.

Além da contratação de seguros, Marisol oferece suporte completo para quem deseja viajar preparado. Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (97) 98405-7229, Instagram @marisolpinheiro ou Facebook fb.com/narotadoceu.

Real Seguros — proteja seu sonho, cuide de quem você ama.