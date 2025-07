“Querem me destruir por completo”, diz Bolsonaro, alvo de ações no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (14/7), sem citar nomes, que “querem me destruir por completo”. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou as oitivas das testemunhas de acusação de três núcleos de uma organização criminosa que atuou para desacreditar o sistema eleitoral e legitimar suposto golpe de Estado depois das eleições de 2022.

“O sistema nunca quis apenas me tirar do caminho. A verdade é mais dura: querem me destruir por completo – eliminar fisicamente, como já tentaram – para que possam, enfim, alcançar você. O cidadão comum. A sua liberdade. A sua fé. A sua família. A sua forma de pensar. Sem que reste qualquer possibilidade de reação”, escreveu o ex-chefe do Executivo na rede social X.

Bolsonaro afirma que está sendo alvo de “censura” e ameaças de prisão em meio à tramitação de processos contra ele na Suprema Corte. O ex-presidente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por sua suposta participação em trama golpista após as eleições de 2022.

“Querem silenciar quem se opõe. E se não podem calar com censura, tentam com ameaças, inquéritos, prisão ou até com a morte. Não se enganem: se hoje fazem isso comigo, amanhã será com você”, pontua Bolsonaro.

“Sonho ideológico nefasto”

“Não luto por mim. Luto por algo muito maior. Luto pela maioria esmagadora dos brasileiros que não se curvaram. Luto porque não aceito ver o país escravizado por um sistema podre, sustentado por uma imprensa comprada, por poucos juízes militantes e por políticos que sabem que é sua última chance de implementar seu sonho ideológico nefasto neste país maravilhoso”, complementa o ex-presidente.

Jair Bolsonaro é réu pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo a PGR e a Polícia Federal (PF), Bolsonaro liderava o núcleo central de organização criminosa que atuava para desacreditar o sistema eleitoral, disseminar desinformação e, possivelmente, legitimar intervenção militar com o objetivo de mantê-lo no poder.