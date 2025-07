Queridinho na TV e na web, diretora do “MasterChef” revela segredos da viralização

O “MasterChef Brasil” está em sua 12° edição e se mantém como um dos realities mais longevos e queridos no nosso país. Em 2025, ele tem se provado cada vez mais na boca do povo ao ganhar as redes sociais e inundar a web de memes. Qual o segredo para a durabilidade do formato e a frequente viralização do programa culinário? O portal LeoDias conversou com a diretora da atração, Marisa Mestiço, para achar as respostas.

Para a edição deste ano, a Band e a Endemol acertaram em cheio no casting. Com uma olhada rápida no X, TikTok e Instagram, o conteúdo de “MasterChef” cresceu no engajamento e no volume de postagens. Muito motivado pelo acerto nas personalidades da 12° competição de cozinheiros amadores.

O público simpatizou com nomes de destaque da temporada. Daniela, por exemplo, divide opiniões, mas gera emoções com seu jeito único e astúcia. Assim como Felipe M. ganha pontos com parte da audiência pelo carisma e o quarteto que montou com Taynan, Sofia e Guilherme.

Segundo Marisa, a disposição dos participantes deste ano em se entregar ao reality é o que está fazendo a diferença. Além do carisma, estão entregando também competitividade.

“Este ano vieram concorrentes com a qualidade necessária para o programa acontecer, que é gastronômica, mas também aquelas habituadas com formato, que gostam de reality show e que estão dispostas a serem elas mesmas. Acho que uma das coisas mais legais de fazer entretenimento é, basicamente, dar voz para pessoas dentro de um ambiente de pressão, de competição, então não tem obviamente uma justificava única para falar de acerto no casting”, disse a diretora do programa ao portal LeoDias.

O acerto é perceptivo para quem assiste, principalmente pela “novelização” das histórias do reality. Para Marisa, apesar de isso parecer algo montado, mostra como todo o processo de produção é real.

“Óbvio que tem edições que elegemos as pessoas porque nossa cultura é de novela: os mais expressivos, caricatos ou ingênuos acabam deixando em exposição tudo isso que o reality show tem parecido com uma trama, ou seja, personagens marcantes, emblemáticos, guerras entre grupos, aqueles que têm dupla persona dentro desse jogo, a maneira e a estratégia de lidar com as situações, acabam se destacando. São esses elementos que levam a gente para uma história quase de ficção, mas na verdade é tudo real”, afirmou.

“O MasterChef é basicamente um reality só on camera, não tem nada que não seja cozinha, então todas as histórias são levadas para dentro do estúdio”, complementou.

Como o formato não cansou?

O “MasterChef” foi um verdadeiro fenômeno no Brasil quando começou, lá em 2014. A edição de 2015 chegou a bater mais de um milhão de menções no Twitter no dia da final e colecionou feitos impressionante. Não a toa, está no ar até hoje.

Conforme os anos foram passando, a viralização e o senso de novidade diminuíram, mas criaram uma comunidade de quem gosta de acompanhar e não perde um episódio.

“Criamos uma comunidade muito forte durante esses 11 anos no ar na tela da Band (são 12 temporadas), fazendo um programa que virou febre nacional e, principalmente, uma cultura. Trouxemos expressões que eram comuns dentro do universo profissional para dentro da casa dos espectadores e, por ser um reality show, levamos isso de um jeito muito interessante. Ser ‘masterchef’ no fim de semana em casa virou uma qualidade”, disse Marisa.

Para a diretora, o mértio foi justamente não mudar a essência em todos esses anos: “Embora estejamos na 12ª edição, e mesmo fazendo o programa desde o início, sempre tenho as emoções e os sentimentos aflorados, o que me faz perceber que apesar de ser um formato muito tradicional, ele efetivamente se faz por pessoas diferentes entre si”, afirmou.

Se a própria produção sente tudo à flor da pele, quem dirá os telespectadores.

“É algo que se torna bastante intenso e, por isso, é difícil não nos identificarmos quando estamos em casa assistindo, não sentir vontade de torcer por alguém que a gente acha que vale a pena, por uma história que acreditamos, por um cozinheiro que nos identificamos e logo pensamos: ‘eu me projeto nessa pessoa’”, opina Marisa.

Outra aspecto que tem ajudado o “MasterChef” a viralizar novamente foi a frente digital. Presente desde sempre no YouTube e com grande audiência nas plataformas, o programa agora está na segunda tela. Você assiste o reality pela TV e ainda acompanha conteúdos sobre no seu celular. Isso está no DNA do show.

“É um reality show clássico que pode estar em qualquer tela, então não atribuo a ele essa divisão entre televisão e digital. Ele surge com esse DNA totalmente pensado, do primeiro episódio até a grande final, para repercutir de forma ampla. É um produto que dá trabalho para desenhar e executar, mas tem muito desdobramento, tornando-se um aditivo para os usuários de todas as plataformas. No fim, conseguimos dialogar sobre o que aconteceu na cozinha ao longo de toda a semana”, finaliza a diretora.