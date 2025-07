“Quero respeito”, diz Lula sobre tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a atual crise entre EUA e Brasil e afirmou que o país trata o tarifaço prometido por Donald Trump com seriedade, mas que quer ser tratado com respeito. As tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros impostas pelo presidente Trump devem começar a valer a partir desta sexta-feira (1º/8).

“Tenham certeza de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência”, disse Lula. “Trato a todos com muito respeito. Mas quero ser tratado com respeito”, disse Lula ao jornal norte-americano The New York Times.

O líder brasileiro recebeu os jornalistas do The New York Times nessa terça-feira (29/7) no Palácio da Alvorada, em Brasília.

“Em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno contra um país grande”, disse ele. “Conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos, reconhecemos a dimensão tecnológica dos Estados Unidos. Mas isso não nos deixa com medo”, acrescentou. “Nos deixa preocupados”.

Ainda durante a entrevista, o presidente disse ser “vergonhoso” que Trump tenha feito ameaças econômicas contra o Brasil através da rede social Truth Social. “O comportamento do presidente Trump se desviou de todos os padrões de negociação e diplomacia”, disse ele.

“Quando você tem um desentendimento comercial, um desentendimento político, você pega o telefone, marca uma reunião, conversa e tenta resolver o problema. O que você não faz é cobrar impostos e dar um ultimato.”

Para o jornal, “talvez não haja nenhum líder mundial desafiando o presidente Trump tão fortemente quanto o senhor Lula”.

Trump e Bolsonaro

O jornal norte-americano também afirma que Trump atacou o Brasil para ajudar o aliado, Jair Bolsonaro (PL), concorrente político de Lula e ex-presidente.

Para Lula, os esforços de Trump para uma “defesa” de Bolsonaro serão pagos pelos americanos, que enfrentarão preços mais altos por café, carne bovina, suco de laranja e outros produtos que são, em grande parte, originários do Brasil.

“Nem o povo americano nem o povo brasileiro merecem isso”, disse ele. “Porque vamos passar de uma relação diplomática de 201 anos de ganhos mútuos para uma relação política de perdas mútuas.”

Sanções a Moraes

De acordo com Trump, as tarifas impostas ao Brasil também têm como alvo a Suprema Corte brasileira pelo que ele chama de “ordens de censura” contra empresas de tecnologia dos EUA. Desde 18 de julho, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dentre eles Alexandre de Moraes, alvo da Casa Branca, estão com os vistos para os EUA revogados.

Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está em Washington “fazendo lobby pelas chamadas sanções da Lei Magnitsky Global contra o Ministro Moraes”, escreve o The New York Times.

A Lei Magnitsky visa punir estrangeiros acusados de graves violações de direitos humanos ou corrupção. O Secretário de Estado, Marco Rubio, disse ao Congresso que “há uma grande possibilidade de que isso aconteça”.

Lula vê com preocupação as potenciais sanções ao ministro. “Se o que você está me dizendo for verdade, é mais sério do que eu imaginava. O Supremo Tribunal Federal de um país precisa ser respeitado não só pelo seu próprio país, mas pelo mundo.”