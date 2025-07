Questionado, Trump não descarta deportar Musk: “Vamos ter que dar uma olhada nisso”

O presidente dos Estados Unidos,Donald Trump, não descartou a possibilidade de deportar o bilionário Elon Musk, dono de Tesla, X e SpaceX. A declaração foi feita a repórteres na Casa Branca, antes de embarcar para a Flórida, onde inaugurou um novo centro de detenção de imigrantes.

A resposta marca mais um capítulo na crescente tensão entre Trump e Musk, ex-aliados que agora divergem sobre o projeto de lei orçamentário apresentado pelo Republicano. O texto, que deve ser votado pelo Congresso até 4 de julho, enfrenta resistência inclusive entre parlamentares da base aliada.

Nessa segunda (30), Musk usou suas redes sociais para criticar o pacote fiscal. O empresário ameaçou criar um novo partido para enfrentar os republicanos nas próximas eleições.

“Todo membro do Congresso que fez campanha para reduzir os gastos do governo e imediatamente votou no maior aumento da dívida da história deveria abaixar a cabeça de vergonha! Se o projeto de lei de gastos insanos for aprovado, o Partido da América será formado no dia seguinte. E eles perderão as primárias no próximo ano, mesmo que seja a última coisa que eu faça na Terra”, publicou Musk.