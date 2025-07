Rachel Sheherazade assume comando de novo programa na Record

Rachel Sheherazade está de volta à tela da Record. A jornalista e apresentadora foi confirmada no comando da nova temporada da série “Acumuladores”, que estreia no próximo dia 17 de julho, com exibição às quintas-feiras, a partir das 23h.

A informação foi inicialmente publicada por Flavio Ricco, colunista do portal Leo Dias, e, em seguida, confirmada oficialmente pela emissora. A atração retorna à grade da Record após a mudança de Mariana Godoy para o Jornal da Record.

Já Comandou Outros Projetos no Canal

Conhecida por sua trajetória no jornalismo, com passagem pelo SBT Brasil e como comentarista da rádio Jovem Pan, Rachel passou a integrar o time da Record em produções de entretenimento.

Nos últimos meses, esteve à frente do reality A Grande Conquista 2 e apresentou o programa Domingo Record. Sua visibilidade também cresceu após participar de A Fazenda 15, de onde foi expulsa depois de um episódio polêmico envolvendo outra participante. Na época, a jornalista era apontada como uma das favoritas do público durante sua passagem pelo reality.

“Acumuladores”: Um Novo Desafio

Agora, Sheherazade assume um novo desafio em um formato que mistura realidade e drama humano. A série “Acumuladores” retrata casos reais de pessoas que sofrem com o transtorno de acumulação compulsiva — uma condição mental que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e compromete diretamente a qualidade de vida dos envolvidos.

O programa revela histórias impactantes, mostrando como esse distúrbio atinge indivíduos de todas as idades e classes sociais, ao mesmo tempo em que propõe caminhos de apoio e transformação.

A nova fase da série estreia no dia 17 de julho, às 23h, na tela da Record.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet