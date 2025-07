Rafa Brites agradece fãs que não pediram fotos durante passeio em parque

Apresentadora valorizou o respeito de admiradores que preservaram seu momento em família no Villa-Lobos, em São Paulo

Rafa Brites usou as redes sociais neste domingo (13/7) para agradecer a postura respeitosa de alguns fãs que a reconheceram durante um passeio em família no parque Villa-Lobos, em São Paulo. A apresentadora relatou que foi abordada com carinho, mas sem pedidos de fotos ou interrupções, o que, para ela, fez toda a diferença.

“Obrigada a vocês que passaram pela gente no parque Villa-Lobos, mandaram oi… Gritaram palavras legais, mas também disseram: ‘Não vamos pedir fotos para não atrapalhar o passeio de vocês’”, escreveu Rafa.

Veja as fotos Rafa Brites e famíliaReprodução Felipe Andreoli e Rafa Brites / Record Reprodução Reprodução/Portal LeoDias Reprodução Rafa Brites, Felipe Andreoli e os filhos, Rocco e LeonReprodução

Ela elogiou a sensibilidade do público e destacou como gestos assim são importantes para quem busca manter a vida pessoal preservada mesmo sendo uma figura pública. “Temos os melhores fãs do mundo. Pessoas que valorizam a família e sabem o quanto isso é importante pra gente. Poder ir num parque cheio no domingo, como todo mundo faz.”

A comunicadora também comentou que não pretende criar os filhos em uma bolha, e reforçou a importância de viver momentos simples com liberdade: “Eu não quero criar meus filhos numa redoma. Então quis agradecer as pessoas amáveis que cruzamos hoje.”

Ao final, Rafa deixou um agradecimento especial: “Sem vocês, nosso trabalho não faz sentido!”