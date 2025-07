Rafa Justus mostra foto de Ticiane aos 17 anos e brinca: “Mãe e filha ou gêmeas?”

Fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Roberto Justus, a adolescente completará 16 anos na próxima segunda (21/7)

Rafa Justus publicou uma imagem para mostrar a seus seguidores as semelhanças entre ela e sua mãe, Ticiane Pinheiro. Na montagem, a jovem, que fará 16 anos na próxima segunda (21/7), foi colocada ao lado de uma foto de quando a apresentadora tinha 17 anos. Inicialmente, um fã-clube publicou o registro, e a adolescente o compartilhou: “Mãe e filha ou gêmeas?”, questionou.

Ticiane está com 49 anos de idade. O aniversário da artista aconteceu cerca de um mês atrás, em 16 de junho, e a celebração foi animada. Entre as famosas convidadas, estavam as atrizes Deborah Secco e Elaine Mickely, a cantora Wanessa Camargo e a modelo Isabella Fiorentino.

Além de Rafa, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus, Ticiane é mãe de Manu. A criança, filha da apresentadora com o jornalista César Tralli, com quem é casada, completou seis anos no último sábado (12/7). A comemoração aconteceu em casa e teve o personagem Stitch, da Disney, como tema.