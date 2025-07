rafa-kalimann-mostra-as-primeiras-compras-para-o-novo-lar-com-nattan

Tudo novo! Rafa Kalimann está grávida de cinco meses do cantor Nattan, com quem se relaciona desde o fim do ano passado. Neste sábado (26/7), a influenciadora usou as redes sociais para mostrar as primeiras compras da casa que irá morar com o namorado, em São Paulo.

“A gente está no processo de mudança para a casa nova. Teoricamente a gente se mudou, mas a nossa mudança toda ainda não veio. A gente ainda vai ter umas idas e vindas. E hoje saímos pela primeira vez para comprar coisas para nossa casa”, esclareceu a atriz.

Rafa contou que está gostando da sensação de casa nova e garantiu que pretende mostrar mais detalhes em breve: “Coisas mais supérfluas, do tipo: vamos viver e a gente sente. Sabe aquela coisa de casa nova? Começou hoje. Depois a gente vai fazer um tour nela para vocês e por isso não quero ficar dando muito spoiler”, disse ela.

A ex-bbb ainda mostrou as compras que fez em uma feira de antiguidades em São Paulo: uma vitrola vintage, câmera digital, videogame, máquina de escrever, canecas, uma balança retrô, algumas obras de arte e vários livros para decoração.

Em outro story, ela filmou Nattan estreando a academia do novo lar. Em sua conta no Instagram, o cantor também comentou o momento especial: “A gente tá se mudando depois vamos mostrara a casa nova para vocês”, escreveu ele.

Rafa Kalimann e Nattan assumiram publicamente o namoro no final de 2024, após meses de especulações. Em junho deste ano, eles anunciaram que estão esperando a primeira filha, que se chamará Zuza, em homenagem a avó do músico.